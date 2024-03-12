Kendini Toparlaman İçin İhtiyacın Olan Şarkıyı Söylüyoruz!
Kendini Toparlaman İçin İhtiyacın Olan Şarkıyı Söylüyoruz!
Bazen silkelenmeye, kendimize gelmeye ihtiyacımız oluyor. O bunalım duygularından çıkmak ve yeniden doğmak için ihtiyacın olan şarkı bu testin sonunda!
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1. Kendini şu an nasıl hissediyorsun?
2. Bunlardan hangisi seni ağlatır?
3. Baktıkça içinin ferahlayacağı o pencere hangisi?
4. Peki moralin bozukken hangisini yapmak sana daha iyi hissettiriyor?
5. Bugün seni ne strese soktu?
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6. Kendini motive etmek için ne yaparsın?
7. Sence kendini toparlamak için ne kadar zamana ihtiyacın var?
8. Kendini toparladıktan sonra ne yapmak istersin?
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