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Kendini Toparlaman İçin İhtiyacın Olan Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Kendini Toparlaman İçin İhtiyacın Olan Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 17:03

Bazen silkelenmeye, kendimize gelmeye ihtiyacımız oluyor. O bunalım duygularından çıkmak ve yeniden doğmak için ihtiyacın olan şarkı bu testin sonunda!

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1. Kendini şu an nasıl hissediyorsun?

2. Bunlardan hangisi seni ağlatır?

3. Baktıkça içinin ferahlayacağı o pencere hangisi?

4. Peki moralin bozukken hangisini yapmak sana daha iyi hissettiriyor?

5. Bugün seni ne strese soktu?

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6. Kendini motive etmek için ne yaparsın?

7. Sence kendini toparlamak için ne kadar zamana ihtiyacın var?

8. Kendini toparladıktan sonra ne yapmak istersin?

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Queen - Don't Stop Me Now

Pharrell Williams - Happy

Enya - Only Time

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