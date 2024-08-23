Kendini Anlat, Bir Müzik Listesi Olsan Adın Ne Olurdu Söyleyelim!

Sen bir müzik listesi olsan adın 'Tc'sine kadar bildiğin çocuğun senin adını bilmemesi kadar acı şarkılar!' olurdu! Çünkü senin hayatın tam bir dram-komedi. Hani hem ağlatan hem de kahkahalarla güldüren cinsten. Listende, eskiden tanıdığın ama artık adını hatırlamayan o eski dostlarla ilgili şarkılar var. İşin komik tarafı ise, şarkılar seni güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Dinleyen herkes 'Bu nasıl bir trajikomik hikaye?' diye sorarken, senin derinliklerinde kaybolacaklar. Senin bu playlistin, hüzünle mizahın harmanlandığı, herkesin kendini bulabileceği bir başyapıt!