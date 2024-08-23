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Kendini Anlat, Bir Müzik Listesi Olsan Adın Ne Olurdu Söyleyelim!

etiket Kendini Anlat, Bir Müzik Listesi Olsan Adın Ne Olurdu Söyleyelim!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 00:08

Bize kendinden bahset bir müzik listesi olsaydın adın ne olurdu onu söyleyelim!

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1. İlk soruyla başlayalım! Genel olarak gün içerisinde aktif olduğunu söyleyebilir misin?

2. Senin için kötü bir günü güzelleştirmenin yöntemi nedir?

3. Senin için en güzel hafta sonu etkinliği hangisidir peki?

4. Düzenli olarak spor yapıyor musun?

5. Sık sık dışarıda yeme alışkanlığın var mı?

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6. Senin için günün favori vaktini öğrenelim!

7. Ne kadar sosyal biri olduğunu sorsak?

8. Seni tanımlayacak bir kelime olsa bu hangisi olurdu?

9. Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?

Tc'sine kadar bildiğin çocuğun senin adını bilmemesi kadar acı şarkılar!

Tc'sine kadar bildiğin çocuğun senin adını bilmemesi kadar acı şarkılar!

Sen bir müzik listesi olsan adın 'Tc'sine kadar bildiğin çocuğun senin adını bilmemesi kadar acı şarkılar!' olurdu! Çünkü senin hayatın tam bir dram-komedi. Hani hem ağlatan hem de kahkahalarla güldüren cinsten. Listende, eskiden tanıdığın ama artık adını hatırlamayan o eski dostlarla ilgili şarkılar var. İşin komik tarafı ise, şarkılar seni güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Dinleyen herkes 'Bu nasıl bir trajikomik hikaye?' diye sorarken, senin derinliklerinde kaybolacaklar. Senin bu playlistin, hüzünle mizahın harmanlandığı, herkesin kendini bulabileceği bir başyapıt!

Hayatım kayarken ayna karşısında dans edip şarkı söylediğim playlist

Sen bir müzik listesi olsan adın 'Hayatım kayarken ayna karşısında dans edip şarkı söylediğim playlist' olurdu! Çünkü senin tarzın, hayatın zorluklarına karşı umursamazca dans etmek ve tüm sorunları şarkılarla savuşturmak. Ayna karşısında kendi kendine yaptığın danslar, tüm dünyanın senin sahnen olduğunu gösteriyor. Bu playlist, her anın keyfini çıkarmanı, dertleri şarkılarla savuşturmanı sağlıyor. Senin bu listende, kimsenin seni durduramayacağı, hayatı dolu dolu yaşayacağın anlar saklı. Bu playlist seni hayatta tutar, ritmi hiç düşmez!

Metrobüste boş yer bulmuşumdur

Sen bir müzik listesi olsan adın 'Metrobüste boş yer bulmuşumdur' olurdu! Çünkü senin hayatın tam bir mucize avcısı gibi. Herkesin sıkış tıkış yolculuk ettiği metrobüste birden bire boş yer bulmak, tıpkı senin gibi imkansızlıklar içinde fırsatları yakalayan biri için harika bir benzetme. Bu playlist, senin hayatta karşılaştığın küçük zaferleri ve beklenmedik mutlulukları kutluyor. Senin bu listende, kalabalıklar arasında kendi alanını bulmanın, fırsatları değerlendirmenin ve anın tadını çıkarmanın şarkıları var. Bu playlistle her dinleyişte 'Vay be, gerçekten mümkün!' dedirteceksin

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