Kendini Anlat, Bir Müzik Listesi Olsan Adın Ne Olurdu Söyleyelim!
Kendini Anlat, Bir Müzik Listesi Olsan Adın Ne Olurdu Söyleyelim!
Bize kendinden bahset bir müzik listesi olsaydın adın ne olurdu onu söyleyelim!
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1. İlk soruyla başlayalım! Genel olarak gün içerisinde aktif olduğunu söyleyebilir misin?
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2. Senin için kötü bir günü güzelleştirmenin yöntemi nedir?
3. Senin için en güzel hafta sonu etkinliği hangisidir peki?
4. Düzenli olarak spor yapıyor musun?
5. Sık sık dışarıda yeme alışkanlığın var mı?
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