Kendine Özgü Tarzıyla Dikkat Çeken 10 AURORA Şarkısı
Kendine Özgü Tarzıyla Dikkat Çeken 10 AURORA Şarkısı
Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken, benzersiz bir deneyim yaşatacak 10 AURORA şarkısı bu içerikte!
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1. AURORA - Some Type Of Skin
2. AURORA - Runaway
3. AURORA - Cure For Me
4. AURORA - Your Blood
5. AURORA - Running With The Wolves
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6. Aurora - I Went Too Far (Live on the Honda Stage)
7. AURORA - Warrior (Red Bull session)
8. AURORA - Apple Tree
9. AURORA - The Conflict Of The Mind
10. AURORA - Your Blood (Visualiser)
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