Kendilerine Koydukları Kişisel Kuralları Ne Olursa Olsun Çiğnemeyen Sıra Dışı 15 Kişi
Kendilerine Koydukları Kişisel Kuralları Ne Olursa Olsun Çiğnemeyen Sıra Dışı 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İnsanlar toplum kuralları dışında kendi yaşamlarına özgü kurallar da koyarlar. Bu sınırlar onların karakteri haline gelir ve o şekilde yaşarlar. Bu tarz insanların sıra dışı kurallarını sizler için derledik. Buyurun...
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1. "Bir etkinliğe gittiğimde her zaman kendi arabamla giderim. Sosyal pilim çok düşük. Bu yüzden oradan ayrılmak istediğimde kimseden rica etmek zorunda kalmıyorum."
2. "Tanımadığım insanlara kötü davranmam. Neredeyse on yıl boyunca müşteri hizmetlerinde çalıştım. Bazı insanlar sadece çok mutsuz ve insanlara kötü davranmak için bahane bulurlar. Ne kadar mutsuz olduğum önemli değil, başkalarının varlığını zorlaştırmayı reddediyorum. Bu benim sorunum, onların değil."
3. "Çocuğum hakkında olumsuz konuşmam. Annem sürekli olarak arkadaşlarına benimle ilgili korkunç şeyler söylerdi. Arkadaşları da bana kötü davranırdı."
4. "Yürüyüşe çıktığımda geride ayak izlerimden başka bir şey bırakmam. Diğerlerinin attığı çöpleri de toplarım."
5. "Hiçbir yerde çöp bırakmam. Yerde, masada, tezgahta, arabada, arabanın dışında... Arkamda en ufak bir kağıt parçası veya döküntü bile kalmaz."
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6. "İnsanlardan geçimlerini sağlamak için yaptıklarını bedava yapmalarını istemeyin. Ressam olan bir arkadaşınızdan arabanızı tamir etmenize veya bir ağacı kesmenize yardım etmesini isteyebilirsiniz. Ondan resim yapmanıza yardım etmesini istememelisiniz."
7. "Arkadaşlarıma veya aileme kocam hakkında olumsuz şeyler anlatmam."
8. "Alışveriş arabalarını her zaman yerine bırakırım."
9. "Birisi bana kötü davranıyorsa, onun seviyesine inmeyi reddederim. Onların eylemleri ne olursa olsun dürüstlüğümü korurum."
10. "Her gün temiz hava almam gerekiyor, hasta olsam da fark etmez. Günde en az bir kez evden çıkmalıyım."
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11. "Saygı verilmez, kazanılır sözünü sevmiyorum. Tanıştığımız herkese saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum. Belki de 'saygı gösterilir ama gerektiğinde geri alınır' kuralı benim için daha uygun."
12. "Birinin yüzüne söylemeyeceğim bir şeyi arkasından söylemem."
13. "Ebeveyn olmak istemiyorum. Bu yüzden çocuğu olan biriyle ciddi ilişki kurmuyorum."
14. "Ailemden biri değilse kimseyle temas etmem."
15. "Arabayı kötü park etmenin bir nedeni olamaz. Düzgün olması için uğraşırım."
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