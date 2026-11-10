İstanbul'un Göbeğindeki Polonezköy: Çoğu Kişinin Bilmediği 184 Yıllık Polonya Köyü

Köyün ekonomisi 1920'lerin sonunda turizme kaymaya başladı, asıl patlama ise 1970'lerde yaşandı. Bugün Polonezköy'de Karçma Kriha gibi Polonya usulü kır lokantalarından geniş bahçeli restoranlara, ev yapımı lezzetleriyle bilinen pansiyonlara kadar pek çok mekân var. 'Karçma', Lehçede kırsal han anlamına geliyor.

Baharda ve sonbaharda hafta sonları yüzlerce araç köye çıkıyor. Muhtar Daniel Ohotski, 'Arabanız varsa buraya ulaşmak çok kolay' diyor, ilgi azlığından da yakınmadıklarını söylüyor.