İstanbul'un Göbeğindeki Polonezköy: Çoğu Kişinin Bilmediği 184 Yıllık Polonya Köyü
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Beykoz'daki Polonezköy, 1842'de Polonyalı göçmenlerin kurduğu bir yerleşim olarak tam 184 yıldır ayakta. Taksim'den arabayla yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki köy, İstanbul'un ilk tabiat parkının da içinde yer alıyor ama pek çok İstanbullu burayı hâlâ sadece hafta sonu kahvaltı adresi olarak biliyor.
Kaynak: Sözcü
Köyün hikâyesi 1842'de, başarısız Kasım Ayaklanması'nın ardından yurdunu terk eden Polonyalıların Beykoz'a yerleşmesiyle başladı.
Kuruluşunda Adampol adını taşıyan köyün ahşap evleri, bugün Polonyalı ailelerin geçmişine tanıklık ediyor.
1970'lerde başlayan turizm hareketi köyü İstanbul'un hafta sonu rotasına soktu, restoranlar ve pansiyonlar birbiri ardına açıldı.
1994'te tabiat parkı ilan edilen köy, yaklaşık 3 bin hektarlık ormanıyla ilin alan olarak en büyük tabiat parkına ev sahipliği yapıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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