article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Skytech QLED TV Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Skytech QLED TV Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
10.11.2026 - 11:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ŞOK 11 - 17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'un bu haftaki kataloğunda QLED televizyondan akıllı robot süpürgeye, dizüstü bilgisayardan ev tadilat ürünlerine kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Skytech 55" 139 Ekran 4K QLED Whale TV 18.999 TL

Skytech 55" 139 Ekran 4K QLED Whale TV 18.999 TL

  • Skytech 55' 139 Ekran 4K QLED Whale TV - 18.999 TL

  • Skytech 65' 164 Ekran 4K QLED Whale TV - 26.999 TL

  • Arzum Clean Compacto Süpürge - 3.999 TL

  • Philips XC6451/10 PowerCyclone Kablosuz Dikey Süpürge - 10.999 TL

  • Arzum AR1203-0200 Risso El Blender - 1.399 TL

  • Sinbo SSM-2594 Izgara & Tost Makinesi - 1.499 TL

  • Nilson Flash Beyaz Golyat 3'lü Priz - 175 TL (+50 Win Para)

  • Asonic AS-XK100 Lightning Kulak İçi Kulaklık - 175 TL (+50 Win Para)

  • Asonic Ev Şarj Adaptörü - 150 TL

  • Asonic Powerbank 10.000 mAh - 325 TL (+75 Win Para)

Aprilla 18V Akülü Vidalama Çantalı Set 1.390 TL

Aprilla 18V Akülü Vidalama Çantalı Set 1.390 TL

  • Aprilla 18V Akülü Vidalama Çantalı Set - 1.390 TL

  • Aprilla Şarjlı Hava Üfleyici - 1.390 TL

  • Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama - 499 TL

  • Aprilla Silikon Tabancası - 250 TL

  • Aprilla Şarjlı Avuç Taşlama - 1.290 TL

  • Yazılabilir Şeffaf Etiket 30'lu - 75 TL

  • Elektrik İzolasyon Bandı - 25 TL

  • Duct Tape Tamir Bandı Gri - 50 TL

  • Takım Çantası 19' - 499 TL

  • Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı - 100 TL

  • Çift Taraflı Akrilik Montaj Bandı - 50 TL

  • Merdiven Su Bariyeri - 150 TL

  • Kapı Altı İzolasyon Bandı - 100 TL

  • Kapı - Pencere İzolasyon Bandı - 100 TL

  • Tüylü Bez Elektrik Bandı - 75 TL

  • Mega Organizer 18 Bölmeli - 275 TL

  • Luiza Merdiven 4+1 - 1.190 TL (+100 Win Para)

  • Turbostar Mop Set - 450 TL (+25 Win Para)

  • Yedek Mop - 100 TL

  • Banyo Süngeri - 50 TL

  • Faraşlı Fırça Seti - 75 TL

Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti 275 TL

Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti 275 TL

  • Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti - 275 TL

  • Duş Başlığı Seti (5 fonksiyonlu) - 250 TL

  • Spiralli Taharet El Duşu Seti - 250 TL

  • Duş Başlığı Seti (4 fonksiyonlu) - 150 TL

  • Batarya Ucu - 150 TL

  • Fonksiyonel Batarya Ucu (2 fonksiyonlu) - 125 TL

  • Fonksiyonel Batarya Ucu (3 fonksiyonlu) - 100 TL

  • Süzgeç / Süzgeçlik & Organizer / Askılı Organizer / Yıldız Süzgeç / Askılı Süngerlik - 50 TL

  • Petek Çamaşır Kurutmalığı - 225 TL

  • Metal Çok Amaçlı Sabunluk Rafı - 250 TL

  • Cambu Cam Sabunluk Seti 2'li - 225 TL (+25 Win Para)

  • Cambu Vintage Sprey Seti - 325 TL (+25 Win Para)

  • Plastik Askı 6'lı - 75 TL

  • Tek Askılı / Çift Askılı / Çok Amaçlı Krom Renkli Askı Çeşitleri - 100 TL

  • Banyo Köşeliği - 350 TL

  • Fanuslu Banyo Organizeri - 125 TL

  • Metal Standlı Cam Sabunluk Seti - 299 TL

  • Tüy Toplama Rulosu - 175 TL

  • Katlanır Çöp Kovası - 225 TL

  • Havlu Askısı - 50 TL

  • Silikon Mandal 10'lu - 50 TL

  • Çok Amaçlı Organizer - 275 TL

  • Tuvalet Kağıtlığı / Kapaklı Tuvalet Kağıtlığı / Kağıt Havluluk / Kapı Arkası Askılık / Saç Kurutma Makinesi Tutacağı - 150 TL

  • Temizlik Fırça Çeşitleri - 75 TL

Kadın Pelüş Triko Hırka 599 TL

Kadın Pelüş Triko Hırka 599 TL

  • Kadın Pelüş Triko Hırka - 599 TL

  • Kadın Pelüş Triko - 550 TL

  • Pelüş Kulaklık - 150 TL

  • Kadın Pelüş Bere - 150 TL

  • Kadın Pelüş Atkı - 250 TL

  • Hareketli Figürlü Pelüş Şapka - 375 TL

  • Kadın Pelüş Çorap - 100 TL

  • Figürlü Pelüş Patik - 199 TL

  • Figürlü Pelüş Panduf - 299 TL

  • Simli Figürlü Pelüş Panduf - 299 TL

  • Hareketli Figürlü Pelüş Kulaklık - 375 TL

  • Penti Daima Termal Tayt - 350 TL

  • Erkek 5'li Soket Çorap - 175 TL

  • Unisex Termal Çorap - 50 TL

  • Letoon Erkek Trekking Ayakkabı - 999 TL (+50 Win Para)

  • Nako Kristal Yumak 2'li - 89,95 TL

  • Nako Lüks Yumak 2'li - 89,95 TL

  • Nako Klasik Yumak 2'li - 89,95 TL

  • Bölmeli Kilitli Çok Amaçlı Organizer - 199 TL

Philips Homerun 5000 Serisi Akıllı Robot Süpürge 18.999 TL

Philips Homerun 5000 Serisi Akıllı Robot Süpürge 18.999 TL

  • Philips Aqua Trio XW9463/11 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge - 26.499 TL

  • Philips Homerun 5000 Serisi XU5000/10 Siyah Akıllı Robot Süpürge - 18.999 TL

  • Philips Homerun 5000 Serisi XU5000/20 Beyaz Akıllı Robot Süpürge - 18.999 TL

  • Philips HR1863/20 Viva Collection Katı Meyve Sıkacağı - 5.999 TL

  • Philips HR2672/00 Smoothie Blender - 2.599 TL

  • Philips Lumea SenseIQ Series 9900 BRI950/02 IPL Epilasyon Cihazı - 16.999 TL

  • Philips Azur DST7510/80 7500 Serisi Buharlı Ütü - 3.999 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lenovo LOQ 15IRX10 i5 İşlemcili 512 GB Laptop 69.999 TL

Lenovo LOQ 15IRX10 i5 İşlemcili 512 GB Laptop 69.999 TL

  • Lenovo LOQ 15IRX10 i5 İşlemcili 512 GB Laptop - 69.999 TL

  • Lenovo KB331U Multi Device Kablosuz Klavye - 1.299 TL

  • Lenovo Case B210 15.6' Notebook Sırt Çantası Siyah - 599 TL

  • Lenovo 300 Wireless Compact Mouse Gri - 299 TL

  • Lenovo 13 Laptop Urban Sleeve Kılıf Siyah - 599 TL

  • Lenovo T210 15.6 Laptop Çantası Tote Siyah - 599 TL

Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura 1 kg 149 TL

Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura 1 kg 149 TL

  • Mis Hazır Salep 1 L - 99 TL

  • Danette Karamelli Çikolatalı Puding 4x100 g - 75,90 TL (eski fiyat 109,90 TL)

  • Üstatim Üçlü Tatlı 150 g - 49,50 TL

  • Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura 1 kg - 149 TL (eski fiyat 169 TL)

  • Şekerci Mustafa Kakao Kaplı Pişmaniye 200 g - 79,95 TL

  • Bala Hatun Tarhana 350 g - 79,90 TL (eski fiyat 99,90 TL)

  • Dudomi Tavuk Çeşnili / Kore Usulü Körili Noodle Bardak 60 g - 27,95 TL (eski fiyat 39,95 TL)

  • Nestle Kitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata 66 g - 79 TL (eski fiyat 99,90 TL)

  • Superfresh Orman Meyveleri 300 g - 199 TL (eski fiyat 269 TL)

  • Superfresh Mini Top Kroket - 89,90 TL (eski fiyat 129 TL)

  • Çokonat Gurme 40 g - 39,95 TL (eski fiyat 50 TL)

  • Kinder Country Çikolata 23,5 g - 24,50 TL

  • Kinder Bueno / Bueno White Çikolata - 39,90 TL

  • Kinder Joy Kızlara Özel / Erkeklere Özel Sürpriz Yumurta 3x20 g - 115 TL

  • Milka Bonbon Oreo 86 g - 139 TL (eski fiyat 199 TL)

  • Ülker Hanımeller Elma ve Tarçın Soslu 141,5 g - 39,95 TL (eski fiyat 45 TL)

  • Cipso Yoğurt & Mevsim Yeşillik / Ketçap / Original Patates Cipsi 160 g - 59,90 TL

  • Altınbaşak Tahıl Cipsi Paprika & Nohut 120 g - 39,95 TL (eski fiyat 49 TL)

  • Bonvio Mini Kamyon Sakızlı 14 g - 49,95 TL

  • Haribo Mario Kart 200 g - 69,95 TL (eski fiyat 100 TL)

  • Nivea Men Deodorant Fresh Active / Fresh Active Kadın 75 ml - 290 TL (+160 Win Para)

  • Torku Miniki Sütlü Nuga Bar 240 g - 65 TL (+20 Win Para)

  • Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml - 299 TL (+100 Win Para)

Sma Optipro Devam Sütü Çeşitleri 300 g 330 TL

Sma Optipro Devam Sütü Çeşitleri 300 g 330 TL
  • Urban Care Style Guide Sea Salt Sprey / Volume Köpük 200 ml - 179 TL (eski fiyat 299 TL)
  • Urban Care Style Guide Aqua Wax 100 ml - 179 TL (eski fiyat 299 TL)
  • Urban Care Bukle Belirginleştirici Bakım Kremi 175 ml - 179 TL (eski fiyat 299 TL)
  • Cire Aseptine El Kremi 30 ml + Lip Balm Çeşitleri - 89 TL (eski fiyat 179 TL)
  • Quret Meyveli / Skinpastel Kağıt Yüz Maskesi Çeşitleri - 49 TL (eski fiyat 99 TL)
  • Dp Fön Suyu Pamuk Sütü 200 ml - 109 TL (eski fiyat 189 TL)
  • Dp Durulanmayan Sıvı Saç Kremi Pamuk Sütü 200 ml - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Dp Saç Bakım Yağı 100 ml - 145 TL (eski fiyat 249 TL)
  • Reebok Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml - 129 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Sma Optipro Devam Sütü Çeşitleri 300 g - 330 TL (eski fiyat 480 TL)
  • Bingo Matik Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg - 449 TL
  • Canped Emici Külot Hasta Bezi Medium 9'lu / XL 7'li - 235 TL (eski fiyat 339 TL)
  • Ace Klasik Çamaşır Suyu 5 L - 179 TL (eski fiyat 299 TL)
  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li - 399 TL (eski fiyat 519 TL)
  • Mintax Buzdolabı & Mutfak Yüzey Kir ve Küf Temizleyici 1000 ml - 129 TL
  • Alpella Kakaolu Fındık Kreması 1000 g - 179 TL (eski fiyat 239 TL)
  • Doğuş Black Label Demlik Poşet 100'lü - 159 TL (eski fiyat 259 TL)
  • Cappy Şeftali / Karışık 6x200 ml - 80 TL (eski fiyat 114 TL)
  • Karmen Zebra Kakao Kaplamalı Bisküvi 276 g - 49 TL (eski fiyat 65 TL)
  • Emotion / Blade Deodorant Çeşitleri 200 ml - 149 TL (eski fiyat 249 TL)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
oinkal
oinkal
Onedio Editörü
hd
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın