ŞOK'a Skytech QLED TV Geliyor! 11 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 11 - 17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'un bu haftaki kataloğunda QLED televizyondan akıllı robot süpürgeye, dizüstü bilgisayardan ev tadilat ürünlerine kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Skytech 55" 139 Ekran 4K QLED Whale TV 18.999 TL
Aprilla 18V Akülü Vidalama Çantalı Set 1.390 TL
Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti 275 TL
Kadın Pelüş Triko Hırka 599 TL
Philips Homerun 5000 Serisi Akıllı Robot Süpürge 18.999 TL
Lenovo LOQ 15IRX10 i5 İşlemcili 512 GB Laptop 69.999 TL
Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura 1 kg 149 TL
Sma Optipro Devam Sütü Çeşitleri 300 g 330 TL
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