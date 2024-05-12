Kendi Hayatının Başrolü Olanların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Kendi Hayatının Başrolü Olanların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı
Dinlediğin şarkılar modunu etkiler, enerjini ve havanı yükseltir. Bunun sen de farkındasındır herhalde. Bu yüzden sana kendini aşırı havalı hissedeceğin, sokakta yürürken adımlarının bile değişecek bir müzik listesi ile geldik!
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1. The Neighbourhood - Sweater Weather
2. Grouplove - Tongue Tied
3. Foster The People - Pumped Up Kicks
4. M83 - Midnight City
5. Imagine Dragons - It's Time
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6. American Authors - Best Day Of My Life
7. Bastille - Pompeii
8. Flume - Never Be Like You feat. Kai
9. The Backseat Lovers - Out of Tune
10. Frank Ocean - Pink + White
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