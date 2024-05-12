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Kendi Hayatının Başrolü Olanların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı

etiket Kendi Hayatının Başrolü Olanların Tam Şu An Dinlemesi Gereken 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 15:01

Dinlediğin şarkılar modunu etkiler, enerjini ve havanı yükseltir. Bunun sen de farkındasındır herhalde. Bu yüzden sana kendini aşırı havalı hissedeceğin, sokakta yürürken adımlarının bile değişecek bir müzik listesi ile geldik!

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1. The Neighbourhood - Sweater Weather

2. Grouplove - Tongue Tied

3. Foster The People - Pumped Up Kicks

4. M83 - Midnight City

5. Imagine Dragons - It's Time

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6. American Authors - Best Day Of My Life

7. Bastille - Pompeii

8. Flume - Never Be Like You feat. Kai

9. The Backseat Lovers - Out of Tune

10. Frank Ocean - Pink + White

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11. James Arthur - Car's Outside

12. One Direction - Steal My Girl

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