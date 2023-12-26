'Kendi Evin Gibi Davran!' Ev Sahibinden Tahliye İçin 4 Milyon Lira İsteyen Kiracı Gündem Oldu
'Kendi Evin Gibi Davran!' Ev Sahibinden Tahliye İçin 4 Milyon Lira İsteyen Kiracı Gündem Oldu
İstanbul'da Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da deyimiyle 'Manhattan'ı aşan kiralar' hem kiracıların hem de ev sahiplerinin canını sıkmaya devam ediyor. Kiracılar yasal olarak yüzde 25 artış sınırının uygulanmasını isterken, ev sahipleri bu sınırı yeterli görmüyor. Enflasyondaki yükselişin çok altında kalan yüzde 25 sınırı ev sahiplerini de mağdur ederken, kiracılar da bu sınırın kat be kat üstünde artış isteyen ev sahipleriyle karşı karşı kalınca yeni kiralayacakları evlerin de kiralarının yüksek olması nedeniyle evden çıkmak için 'fahiş' tazminatlar talep ediyor.
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Kiralardaki artış kiracıları mağduriyetin zirvesine çıkarırken, ev sahipleri de enflasyonla eziliyor. Yükselen kiralar kimseyi mutlu etmiyor.
Yasal sınırda artırım yapmak isteyen kiracılardan çıkmasını talep eden ev sahipleri tazminat istekleri ya da yıllar süren hukuk mücadelesi arasında kalıyor.
İstanbul’un merkez ilçelerinden birinde bir kiracının, ev sahibini kendi evinde oturmak istemesi üzerine talep ettiği 4 milyon liralık taşınma tazminatı gündeme bomba gibi düştü.
Güngör, tahliye davası açılan evlerde ev sahiplerinin davayı kazanmalarının dahi en az 3 yıllık bir mücadele gerektirdiğini söylerken, kötü niyetli kiracıların da bu durumu kullandığını iletiyor.
Arabulucu ile anlaşma sağlanamayan kira davalarında kiracının 500 bin dolar masraf yaptığını iddia ederek bu bedeli talep ettiğini söylerken, evin yeni olduğunu ve böyle bir tadilat rakamının imkansız olduğunu belirten Güngör, "Bunun adı tahliye fırsatçılığı" dedi.
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Evini satmak isteyen bir ev sahibinin, kiracının evi göstermek istememesi üzerine davalık olduğunu, 1,5 yılın ardından çilingir ve polis eşliğinde girilen evden çıkmak için 150 bin dolar talep edildiğini anlatıyor.
Evden çıkmak için ev sahibinde evin değerinin ortalama yüzde 5-10’u kadar rakamlar talep edildiğinin bilindiğini ileten Özcan, "Kabul eden, etmek zorunda olan da var, dava yoluna gidenler de" dedi.
Kiracıları haklı bulanlar olurken,
Ev sahiplerinin de haklı olduğunu düşünenler de vardı.
Enflasyondaki yükselişle TÜİK'in 12 aylık TÜFE ortalamaları yerine yüzde 25 artış sınırı getirilen kiralarda,
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Çoğu ev sahibi buna uymamış,
Kiraları ya 3-4 kat artan rayiç fiyatlara çekmek istemiş ya da kiracılarından evden çıkmalarını talep etmişti.
Kiracılar da yasal süreçlerin uzun sürmesiyle durumu ya yargıya intikal ettirmiş ya da tazminat taleplerine yönelmişti.
2022 Temmuz ayında getirilen kira artışında yüzde 25 sınırı olmasaydı, TÜİK TÜFE 12 aylık ortalamalara göre o günden bu yana kira artışı en çok Ocak 2023'te yüzde 72,45 olacaktı.
Ancak çoğu ev sahibi yüzde 100'ün üzerinde artış talep etti.
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