'Kendi Evin Gibi Davran!' Ev Sahibinden Tahliye İçin 4 Milyon Lira İsteyen Kiracı Gündem Oldu

İstanbul'da Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da deyimiyle 'Manhattan'ı aşan kiralar' hem kiracıların hem de ev sahiplerinin canını sıkmaya devam ediyor. Kiracılar yasal olarak yüzde 25 artış sınırının uygulanmasını isterken, ev sahipleri bu sınırı yeterli görmüyor. Enflasyondaki yükselişin çok altında kalan yüzde 25 sınırı ev sahiplerini de mağdur ederken, kiracılar da bu sınırın kat be kat üstünde artış isteyen ev sahipleriyle karşı karşı kalınca yeni kiralayacakları evlerin de kiralarının yüksek olması nedeniyle evden çıkmak için 'fahiş' tazminatlar talep ediyor.