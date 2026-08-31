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Kemal Öztürk Hakkında Suriyeli Alevilere Yönelik Sözleri Nedeniyle Soruşturma Açıldı

Kemal Öztürk Hakkında Suriyeli Alevilere Yönelik Sözleri Nedeniyle Soruşturma Açıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
31.08.2026 - 17:25
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İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Eski Anadolu Ajansı Başkanı ve NTV yorumcusu Kemal ÖZTÜRK hakkında, NTV'de katıldığı bir yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında müşteki beyanları alındı.

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Gözaltına alındı iddiaları

Gözaltına alındı iddiaları

Şüpheli Kemal ÖZTÜRK’ün gözaltına alınarak 01.09.2026 tarihinde SEGBİS üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı.

Sözleri tepki çekmişti

Sözleri tepki çekmişti

Öztürk NTV yayınında 'İdlib'de, Afrin'de ve Halep kırsallarında öyle korkunç hikayeler dinledim ki, 'bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir' diyesiniz geliyor.' ifadelerini kullanmış ve Alevi dernekleri ve örgütlerinden tepkiler gelmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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