Kemal Öztürk Hakkında Suriyeli Alevilere Yönelik Sözleri Nedeniyle Soruşturma Açıldı
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İbrahim Haskoloğlu'nun aktardığına göre Eski Anadolu Ajansı Başkanı ve NTV yorumcusu Kemal ÖZTÜRK hakkında, NTV'de katıldığı bir yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında müşteki beyanları alındı.
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Gözaltına alındı iddiaları
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Sözleri tepki çekmişti
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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