Kelebek Hissi Bir Şarkıya Dönüşseydi İşte Bu 18 Şarkı Gibi Hissettirirdi
Kelebek Hissi Bir Şarkıya Dönüşseydi İşte Bu 18 Şarkı Gibi Hissettirirdi
Bazen içimizde büyüyen hisler o kadar çoğalır ki kelebekler misali dışarı uçuşur ve bu duygu yoğunluğunda hislerimizi adeta anlayan şarkıların kapısını çalarız.
Sizce kelebek hissi bir şarkı olurdu?
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1. Cults - Bad Things (Official Audio)
2. Mr.Kitty - After Dark
3. Sir Chloe - Animal
4. Bravado
5. Apparat - Goodbye
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6. K. - Cigarettes After Sex
7. Billie Eilish - bury a friend (Official Music Video)
8. Frank Ocean - Nights
9. Swing Lynn (Official Audio)
10. The Blonde
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11. Sleep Apnea
12. Pink Pantheress - Break It Off (Official Audio)
13. Alec Benjamin - Boy In The Bubble [Official Music Video]
14. In This Shirt
15. Molina - Hey Kids (feat. Late Verlane)
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16. The Weeknd - Blinding Lights (Official Video)
17. Cochise - Tell Em (feat. $NOT) (Official Visualizer)
18. SZA - Snooze (Audio)
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