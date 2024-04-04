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Kelebek Hissi Bir Şarkıya Dönüşseydi İşte Bu 18 Şarkı Gibi Hissettirirdi

etiket Kelebek Hissi Bir Şarkıya Dönüşseydi İşte Bu 18 Şarkı Gibi Hissettirirdi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 19:51

Bazen içimizde büyüyen hisler o kadar çoğalır ki kelebekler misali dışarı uçuşur ve bu duygu yoğunluğunda hislerimizi adeta anlayan şarkıların kapısını çalarız. 

Sizce kelebek hissi bir şarkı olurdu?

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1. Cults - Bad Things (Official Audio)

2. Mr.Kitty - After Dark

3. Sir Chloe - Animal

4. Bravado

5. Apparat - Goodbye

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6. K. - Cigarettes After Sex

7. Billie Eilish - bury a friend (Official Music Video)

8. Frank Ocean - Nights

9. Swing Lynn (Official Audio)

10. The Blonde

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11. Sleep Apnea

12. Pink Pantheress - Break It Off (Official Audio)

13. Alec Benjamin - Boy In The Bubble [Official Music Video]

14. In This Shirt

15. Molina - Hey Kids (feat. Late Verlane)

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16. The Weeknd - Blinding Lights (Official Video)

17. Cochise - Tell Em (feat. $NOT) (Official Visualizer)

18. SZA - Snooze (Audio)

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