Kaza Öncesi Yeni Görüntüler: İkinci Aracı Olay Yerinden Kaçıran da Ehliyetsiz Çıktı

Doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuştu. T.C. ve arkadaşlarının, kaza öncesi görüntülendiği video soruşturma dosyasında yer aldı. Kazada, T.C.’nin arkadaşlarının kullandığı ikinci aracın da olay yerinden kaçırıldığı tespit edildi.