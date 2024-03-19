Kaza Öncesi Yeni Görüntüler: İkinci Aracı Olay Yerinden Kaçıran da Ehliyetsiz Çıktı
Kaza Öncesi Yeni Görüntüler: İkinci Aracı Olay Yerinden Kaçıran da Ehliyetsiz Çıktı
Doktor Bülent Cihantimur ile Eylem Tok’un oğlu T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla bir kişinin ölümüne neden olmuştu. T.C. ve arkadaşlarının, kaza öncesi görüntülendiği video soruşturma dosyasında yer aldı. Kazada, T.C.’nin arkadaşlarının kullandığı ikinci aracın da olay yerinden kaçırıldığı tespit edildi.
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T.C., bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza sonrasında annesi Eylem Tok ile önce Mısır’a oradan da ABD’ye kaçmıştı.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; kaza öncesi çekilen görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı.
İki araçta bulunan 9 kişinin ifadelerinin doğrultusunda yol güzergahını çıkartan polis, bu yol üzerinde tüm güvenlik kamera görüntülerini tek tek izledi. Görüntülerde iki araçta yer alan 7 kişinin bir arada olduğu görüntü dikkat çekti.
Polisin yaptığı çalışmaya göre görüntünün, bir tekel bayinin önünde çekilen güvenlik kamera görüntüsü olduğu öğrenildi. Görüntülerdeki 7 kişinin ismi de tek tek tespit edildi. Buna göre görüntülerde kazayı yapan T.C., ikinci aracı kullanan D.O.Ö. ile birlikte P.T.E., Z.H., A.K., Y.E. ve K.A. bulunuyor.
İfadelerinde bir şey alamadıklarını belirten T.C.’nin arkadaşları, sonra yolda 3 arkadaşı daha alarak toplamda 10 kişi olduklarını belirtti.
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Olay gecesi ikinci aracı kullanan T.C.’nin arkadaşı D.O.Ö.’nün de 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı ortaya çıktı.
D.O.Ö. ifadesinde, olayın yaşanması üzerine aracını durdurduğunu ifade ederek, “Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim, arkadaşım Zekai yaralıların biriyle konuştu, yaralı şahıs kendi telefonunu Zekai'ye vererek başına bakmasını istedi. Zekai yaralının başına baktıktan sonra, Zekai benden hem ehliyetimiz olmadığından ve aracın kalabalık etmemesi için benden aracın anahtarını aldı ve aracı Kerem ile birlikte Kemer Country isimli siteye geri götürdü” dedi.
D.O.Ö., olay yerine gelen polis ekiplerine, ehliyetsiz yakalanmamak için aracının arkadaşı tarafından götürüldüğünü belirtti. Aracı götüren arkadaşının da ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Soruşturmada, D.O.Ö. ve aracı kaçıran Z.H.D.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan trafik cezası yazılıp yazılmadığı bilinmiyor.
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