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Kayseri’de Korku Dolu Anlar: Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı

Kayseri’de Korku Dolu Anlar: Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı

Kayseri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 13:25

Kayseri’de bulunan 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı’na bağlı C-160 eğitim uçağı, yaşadığı teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın karayolunun hemen üstünde uçtuğu anlar kameraya kaydedildi.

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Kayseri’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim uçağı C-160, içerisindekilerle birlikte eğitim için havalandı ancak teknik bir aksaklık sebebiyle acil iniş yaptı.

Kayseri’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim uçağı C-160, içerisindekilerle birlikte eğitim için havalandı ancak teknik bir aksaklık sebebiyle acil iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.

İşte uçağın acil iniş anları 👇

Acil iniş yapan uçağın başka bir görüntüsü 👇

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tarihi eser bu uçmasa daha doğrru olur allah korusun bile bile hata