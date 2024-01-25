Kayseri’de Korku Dolu Anlar: Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı
Kayseri’de Korku Dolu Anlar: Eğitim Uçağı Acil İniş Yaptı
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Kayseri’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim uçağı C-160, içerisindekilerle birlikte eğitim için havalandı ancak teknik bir aksaklık sebebiyle acil iniş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi.
İşte uçağın acil iniş anları 👇
Acil iniş yapan uçağın başka bir görüntüsü 👇
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tarihi eser bu uçmasa daha doğrru olur allah korusun bile bile hata