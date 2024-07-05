Kayseri’de Başlayan Suriyeli Olaylarının Bilançosu: Gözaltına Alınanlar Arasında Göçmen Kaçakçısı da Varmış

Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması sonrasında başlayan olaylarda Suriye uyruklu kimselere ait bazı araçlar ve evler yakılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sonrasında başka illere de sıçrayan olaylar nedeniyle toplam bin 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 28 kişinin tutuklandığı olaylarda gözaltına alınanlar arasında hakkında daha önce göçmen kaçakçılığı suçlaması yapılan bazı kişilerin de olduğu ortaya çıktı.