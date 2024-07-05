Kayseri’de Başlayan Suriyeli Olaylarının Bilançosu: Gözaltına Alınanlar Arasında Göçmen Kaçakçısı da Varmış
Kayseri’de Başlayan Suriyeli Olaylarının Bilançosu: Gözaltına Alınanlar Arasında Göçmen Kaçakçısı da Varmış
Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması sonrasında başlayan olaylarda Suriye uyruklu kimselere ait bazı araçlar ve evler yakılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sonrasında başka illere de sıçrayan olaylar nedeniyle toplam bin 65 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 28 kişinin tutuklandığı olaylarda gözaltına alınanlar arasında hakkında daha önce göçmen kaçakçılığı suçlaması yapılan bazı kişilerin de olduğu ortaya çıktı.
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Kayseri’de Suriyeli bir kişinin küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması sonrasında başlayan olaylar tüm gece boyunca sürmüş ve bazı yerler ateşe verilmişti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Kayseri’ye giderek açıklamalarda bulundu.
Bakan Yerlikaya, olaylar sebebiyle kentte 855 kişinin gözaltına alındığını ve 13 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Türkiye genelinde ise gözaltına alınanların sayısı bin 65 kişiye kadar yükseldi.
Gözaltına alınan bazı kimselerin daha önce göçmen kaçakçılığı, kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel istismar, tehdit-hakaret, uyuşturucu, mala zarar verme, dolandırıcılık ve şantaj gibi suçlar olduğu da belirlendi.
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Ali Yerlikaya ayrıca, sosyal medyada yanıltıcı bilgi paylaşımında bulunan 189 hesabın da tespit edildiğini söyledi.
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