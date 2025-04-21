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Kayıp Dünya, Şafağa Kadar, Sitare Cin Kraliçesi: 25 Nisan 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Kayıp Dünya, Şafağa Kadar, Sitare Cin Kraliçesi: 25 Nisan 2025 Cuma Günü Hangi Fimler Vizyona Giriyor?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.04.2025 - 16:08

Sinema tutkunları için haftanın en heyecanlı günü geliyor! Birçok farklı türde ve birbirinden başarılı filmler vizyona girmeye hazırlanıyor. Aksiyon dolu sahnelerden göz yaşartan dramalara, kahkahalar attıran komedilerden tüyler ürperten korku filmlerine kadar geniş bir yelpaze sinemaseverleri bekliyor. Biz de bu kez 25 Nisan 2025 Cuma günü vizyona girecek filmler listesiyle karşınızdayız. Aranızda 'Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?' diye merak edenler için hazırladığımız bu içerikte vizyona girecek sinema filmlerinin hem fragmanlarını hem de oyuncuları ve konularını bulabilirsiniz.

Hem yerli hem yabancı filmlerin öne çıktığı bu haftada Kayıp Dünya, Şafağa Kadar, Sitare Cin Kraliçesi gibi yapımlar dikkat çekti. Gelin 25 Nisan 2025 Cuma vizyona girecek filmleri birlikte görelim...

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Sitare Cin Kraliçesi

Sitare Cin Kraliçesi

Sitare Cin Kraliçesi Film Konusu:

Film babası yıllar önce şeytana kurban edilen Rıdvan'ın intikam hikayesini anlatıyor. Rıdvan, babasının başına gelenleri unutamaz ve onun intikamını almak için kararlıdır. Bu amaca ulaşmak için bir plan yapar ancak işler beklediği gibi gitmez. Rıdvan ile iletişim kuran herkes gizemli bir şekilde hayatını kaybeder. Ancak Rıdvan, şeytana karşı koruma sağlayan tılsımlı sözler sayesinde hayatta kalmayı başarır.

Eğitim aldığı okuldan bir öğretmenin yardımını talep eder. Ancak olayları anlattığında, kendisini masum gibi göstermeye çalışır. Fakat beklenmedik bir kişi, Rıdvan'ın tüm sırlarını açığa çıkarır. Bu durum, Rıdvan'ın intikam hikayesini daha karmaşık ve ilginç bir hale getirir.

Sitare Cin Kraliçesi Film Oyuncuları:

Veysel Çukur, Oğuz Serin, Uğur Yaprak

Filmin Türü:

Korku

Şafağa Kadar (Until Dawn)

Şafağa Kadar (Until Dawn)

Şafağa Kadar Film Konusu:

Bir yıl önce, Clover'ın (Ella Rubin) kız kardeşi Melanie, esrarengiz bir biçimde kaybolmuştu. Bu gizemli olayın üzerinden tam bir yıl geçtikten sonra, Clover ve dostları, bu kayboluşun ardındaki sırrı çözmek için harekete geçerler. Hedefleri, Melanie'nin son görüldüğü, ıssız ve ürkütücü vadidir. Ancak bu yolculuk, onları beklenmedik bir korkuyla karşı karşıya getirir. Terk edilmiş bir ziyaretçi merkezinde, maskeli bir katilin hedefi olurlar ve tüyler ürpertici anlar yaşarlar. Ancak en korkunç kısmı, uyanıp aynı akşamın başına dönüş yapmalarıdır. Bu, onların yaşadığı korku dolu anların sadece başlangıcıdır.

Şafağa Kadar Film Oyuncuları:

Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion

Filmin Türü:

Korku, Dram

Kayıp Dünya (In the Lost Lands)

Kayıp Dünya (In the Lost Lands)

Kayıp Dünya Film Konusu:

Film, sihirli bir gücü bulması için kraliçesi tarafından zorlu bir göreve yollanan büyücü Gray Alys’in hikâyesini anlatıyor.

Kayıp Dünya Film Oyuncuları:

Dave Bautista, Milla Jovovich, Arly Jover

Filmin Türü:

Macera, Fantastik, Aksiyon

Son (The End)

Son (The End)

Son Film Konusu:

Bir ailenin, çevresel çöküş sonucunda toplumun yok oluşundan korunmak için tuz madeninin derinliklerine inşa edilmiş ihtişamlı bir sığınakta geçen hayatlarına odaklanıyoruz. Sığınakta doğup büyüyen bir genç, dış dünyayı sadece babasının anlattığı hikayelerden öğrenmiştir. Hayatını, eski bir enerji imparatoru olan babasıyla birlikte gizemli bir kitabın üzerinde çalışarak sürdürür. Annesi ise duvarları süsleyen sayısız değerli resim ve sanat eserinin bakımıyla meşguldür. Ancak bu rutin yaşam, dış dünyadan gelen bir kadının sığınma talebiyle tamamen değişir.

Son Film Oyuncuları:

Tilda Swinton, George MacKay, Moses Ingram

Filmin Türü:

Müzikal

Asil Prenses (Pysna Princezna)

Asil Prenses (Pysna Princezna)

Asil Prenses Film Konusu:

Yakışıklı genç hükümdar Benjamin'in artık bir eş bulma vakti gelmiştir. Göz alıcı güzellikteki Prenses Carolina'nın resmi ona sunulduğunda, Benjamin adeta büyülenir ve karşılığında kendi portresini gönderir. Ancak, Carolina, kibirli ve bencil bir prenses olarak Benjamin'i reddeder. Bu durumda Kral Benjamin, onun kalbini kazanmaya kararlıdır ve bahçıvan kisvesi altında onun şatosunda çalışmaya başlar. Bu durum, sıradan bir hikayenin ötesinde, bir aşkın ve azmin hikayesidir. Benjamin'in kararlılığı ve Carolina'nın gururu arasında geçen bu hikaye, aşkın ve tutkunun gücünü göstermektedir. Kral Benjamin'in eş bulma zamanının gelmesi ve Prenses Carolina'nın portresinin ona sunulması, hikayenin başlangıcını oluştururken, Carolina'nın Benjamin'i reddetmesi ve Benjamin'in onun kalbini kazanmak için bahçıvan kılığına girmesi, hikayenin gelişmesini sağlar. Bu durum, okuyucuya aşkın ve azmin gücünü gösterirken, aynı zamanda Benjamin'in kararlılığını ve Carolina'nın gururunu da gösterir.

Asil Prenses Film Yönetmeni:

Radek Beran, David Lisý

Filmin Türü:

Animasyon, Komedi, Aile

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Tepenin Uşakları 2: Zifin

Tepenin Uşakları 2: Zifin

Tepenin Uşakları 2: Zifin Film Konusu:

Tepenin Uşakları 2: Zifin, sevdiği kadın Zeynep'e kavuşmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalan Akçaabat'ta kimsesiz bir şekilde büyüyen Kadir'in hikayesini konu ediyor.

Tepenin Uşakları 2: Zifin Film Oyuncuları:

Taha Mataracı, Elvan Çanakoğlu, Köksal Çalık

Filmin Türü:

Dram, Romantik

Pink Floyd: Live at Pompeii

Pink Floyd: Live at Pompeii

Pink Floyd: Live at Pompeii Film Konusu:

1972 yılında Pink Floyd'un Pompeii’deki antik Roma Amfi Tiyatrosu’nda verdiği konseri gözler önüne seren film, 4K çözünürlük ve yeniden düzenlenmiş ses tasarımıyla salonlarda izleyiciyle buluşuyor.

Pink Floyd: Live at Pompeii Film Oyuncuları:

Taha Mataracı, Elvan Çanakoğlu, Köksal Çalık

Filmin Türü:

Belgesel, Konser, Müzik

Ucuz Roman (Pulp Fiction) - 30. Yıla Özel Yeniden Vizyonda

Ucuz Roman (Pulp Fiction) - 30. Yıla Özel Yeniden Vizyonda

Ucuz Roman Film Konusu:

İki profesyonel tetikçi olan Jules Winnfield ve Vincent Vega, mafya lideri Marsellus Wallace'ın çalınan çantasını geri getirme görevine atanmışlardır. Aynı zamanda, Wallace, şehir dışında olacağı birkaç gün boyunca karısına eşlik etmesi için Vincent'ı görevlendirmiştir. Butch Coolidge ise, Wallace'tan gelecek maçını kaybetmek için para almış yaşlı bir boksördür. Soygun yapan bir çift olan Honey Bunny ve Pumpkin ise, yeni bir başlangıç yapma kararı almışlardır. Bu insanların hayatları, ilk bakışta birbiriyle bağlantısız gibi görünen bu hikayeler, bir sinema filmi macerasında heyecanlı ve eğlenceli bir şekilde bir araya gelecektir.

Ucuz Roman Film Oyuncuları:

John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman

Filmin Türü:

Dedektif, Dram

Yıldızlararası (Interstellar)

Yıldızlararası (Interstellar)

Yıldızlararası Film Konusu:

Geleceğin kıyısında, dünya iklim değişiklikleri ve artan kuraklık nedeniyle yaşam için tehlikeli bir yer hâline gelmiştir. İnsanlık, yok oluşun eşiğindedir. Ancak, yeni keşfedilen bir solucan deliği, umutsuzca ihtiyaç duyulan bir kurtuluş umudu sunar. Bir grup astronot-kaşif, bu delikten geçerek boyutları değiştirmek ve insanlık için yeni yaşam alanları bulmak üzere görevlendirilir. Bu kaşiflerin, dünyada yedi yıla denk gelen bir saatlik süre içinde hızlı ve kararlı hareket etmeleri gerekmektedir. Bu film, Kasım 2014'te ilk kez gösterime girdi ve onuncu yılında yeniden seyirci karşısına çıkmaktadır. 

Yıldızlararası Film Oyuncuları:

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine

Filmin Türü:

Dram, Bilim Kurgu

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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