Kaybolan Keçisini Ararken Altın Buldu: Altını Duyan Binlerce Kişi Bölgeye Akın Etti
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Kenya'da kaybolan keçisinin peşine düşen bir adamın tesadüfen dere yatağında altın bulması, bölgede benzerine az rastlanır bir altına hücum dalgası başlattı. Kısa sürede yayılan söylentiler, komşu ülkelerden de on binlerce kişiyi bir anda zengin olma hayaliyle bu küçük kasabaya akın ettirdi.
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Kenya'nın batısındaki Cheporor bölgesi, sıradan bir günün ardından bugünlerde on binlerce umutlu insanın akınına uğruyor.
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Lomachar'ın tesadüfi kazancı kulaktan kulağa yayılarak hızla büyüdü.
Bugünlerde söz konusu bölge, sadece Kenyalıların değil, Uganda gibi sınır komşusu ülkelerden gelenlerin de omuz omuza çalıştığı derme çatma bir maden sahasına dönüşmüş durumda.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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