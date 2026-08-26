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Kaybolan Keçisini Ararken Altın Buldu: Altını Duyan Binlerce Kişi Bölgeye Akın Etti

Kaybolan Keçisini Ararken Altın Buldu: Altını Duyan Binlerce Kişi Bölgeye Akın Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 08:41
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Kenya'da kaybolan keçisinin peşine düşen bir adamın tesadüfen dere yatağında altın bulması, bölgede benzerine az rastlanır bir altına hücum dalgası başlattı. Kısa sürede yayılan söylentiler, komşu ülkelerden de on binlerce kişiyi bir anda zengin olma hayaliyle bu küçük kasabaya akın ettirdi.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Kenya'nın batısındaki Cheporor bölgesi, sıradan bir günün ardından bugünlerde on binlerce umutlu insanın akınına uğruyor.

Kenya'nın batısındaki Cheporor bölgesi, sıradan bir günün ardından bugünlerde on binlerce umutlu insanın akınına uğruyor.

Her şey, 33 yaşındaki Manasse Lomachar'ın kaybolan keçisini bulmak için evden ayrılmasıyla başladı. Arama sırasında yolu bir nehir yatağına düşen genç adam, burada çamur eleyerek değerli maden arayan kadınları fark etti. Merakına yenik düşerek onlara katılan Lomachar'ın bu masum denemesi, kısa sürede toprağın içinden yaklaşık 3 gram altın çıkarmasıyla sonuçlandı. Genç adamın bulduğu bu parçayı 280 dolar (yaklaşık 36 bin Kenya şilini) karşılığında nakde çevirmesi, bölgenin kaderini adeta bir gecede değiştirdi.

Lomachar'ın tesadüfi kazancı kulaktan kulağa yayılarak hızla büyüdü.

Lomachar'ın tesadüfi kazancı kulaktan kulağa yayılarak hızla büyüdü.

Ancak yerel yetkililer, bölgede yaşanan devasa hareketliliğin tek sebebinin bu olay olmadığını belirtiyor. West Pokot yöneticilerinden Samuel Kiarie'nin aktardıklarına göre, hemen hemen aynı günlerde yöredeki gençlerin ve diğer kadın gruplarının da farklı noktalarda kayda değer miktarda altın bulduğuna dair haberler peş peşe geldi. İlk keşiflerin dilden dile aktarılırken abartılması, bir anda köşeyi dönme hayali kuran kalabalıkları bir mıknatıs gibi Cheporor'a çekti.

Bugünlerde söz konusu bölge, sadece Kenyalıların değil, Uganda gibi sınır komşusu ülkelerden gelenlerin de omuz omuza çalıştığı derme çatma bir maden sahasına dönüşmüş durumda.

Bugünlerde söz konusu bölge, sadece Kenyalıların değil, Uganda gibi sınır komşusu ülkelerden gelenlerin de omuz omuza çalıştığı derme çatma bir maden sahasına dönüşmüş durumda.

Ziyaretçi sayısının en yoğun günlerde 10 bin kişiye kadar ulaştığı ifade ediliyor. Altın ateşiyle yanan kalabalıklar, genellikle yanlarında getirdikleri basit kazma ve küreklerle toprağı deşiyor, çıkardıkları hafriyatı nehir sularında sabırla eleyerek parlayan o sarı madenin izini sürüyor. Daha tecrübeli madenciler ise yüzeysel aramalarla yetinmeyip derin kazılarla kayaların arasına gizlenmiş olası büyük damarların peşine düşüyor. Tüm bu eşsiz çabaya ve kalabalığa rağmen, Cheporor'daki altın rezervinin gerçek boyutu ve ticari açıdan ne kadar tatmin edici olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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