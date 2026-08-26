Kaybolan Keçisini Ararken Altın Buldu: Altını Duyan Binlerce Kişi Bölgeye Akın Etti

Ziyaretçi sayısının en yoğun günlerde 10 bin kişiye kadar ulaştığı ifade ediliyor. Altın ateşiyle yanan kalabalıklar, genellikle yanlarında getirdikleri basit kazma ve küreklerle toprağı deşiyor, çıkardıkları hafriyatı nehir sularında sabırla eleyerek parlayan o sarı madenin izini sürüyor. Daha tecrübeli madenciler ise yüzeysel aramalarla yetinmeyip derin kazılarla kayaların arasına gizlenmiş olası büyük damarların peşine düşüyor. Tüm bu eşsiz çabaya ve kalabalığa rağmen, Cheporor'daki altın rezervinin gerçek boyutu ve ticari açıdan ne kadar tatmin edici olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.