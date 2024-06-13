Kaybetmeyi Unuttuk! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyet'ini 3-1'lik Skorla Geçti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti.