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Kaybetmeyi Unuttuk! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyet'ini 3-1'lik Skorla Geçti

Kaybetmeyi Unuttuk! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyet'ini 3-1'lik Skorla Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 17:03

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti.

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Milletler Ligi'nin Hong Kong'da düzenlenen üçüncü etabına 3-0'lık Tayland galibiyeti ile başlayan Filenin Sultanları, haftanın ikinci maçından da zaferler ayrıldı.

Milletler Ligi'nin Hong Kong'da düzenlenen üçüncü etabına 3-0'lık Tayland galibiyeti ile başlayan Filenin Sultanları, haftanın ikinci maçından da zaferler ayrıldı.

Dominik Cumhuriyeti ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-1'le geçti.

Dominik Cumhuriyeti ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-1'le geçti.

Karşılaşmanın ilk setini Dominik, 25-17 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ilk setini Dominik, 25-17 üstün tamamladı.

Milliler, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-17 ve dördüncü seti de 25-18 kazanarak galibiyete uzandı.

Milliler, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-17 ve dördüncü seti de 25-18 kazanarak galibiyete uzandı.

Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
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Maçın ve takımımızın en skorer isimleri 17 sayıyla Ebrar Karakurt ve Hande Baladın oldu.

Maçın ve takımımızın en skorer isimleri 17 sayıyla Ebrar Karakurt ve Hande Baladın oldu.

Milliler, en son turnuvanın ilk haftasında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Milliler, en son turnuvanın ilk haftasında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Başantrenör Santarelli yönetimindeki ekibimiz, 15 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Santarelli yönetimindeki ekibimiz, 15 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.
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roa

tebrikler kızlar🇹🇷🇹🇷

Hasan Tahsin

Yaşasın Atatürkün kızları,yaşasın cumhuriyet ,daima ........

gmzebrkts

tebrikler sultanlar🇹🇷🇹🇷