Kaybetmeyi Unuttuk! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyet'ini 3-1'lik Skorla Geçti
Kaybetmeyi Unuttuk! Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyet'ini 3-1'lik Skorla Geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Milletler Ligi'nin Hong Kong'da düzenlenen üçüncü etabına 3-0'lık Tayland galibiyeti ile başlayan Filenin Sultanları, haftanın ikinci maçından da zaferler ayrıldı.
Dominik Cumhuriyeti ile mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibini 3-1'le geçti.
Karşılaşmanın ilk setini Dominik, 25-17 üstün tamamladı.
Milliler, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-17 ve dördüncü seti de 25-18 kazanarak galibiyete uzandı.
Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Maçın ve takımımızın en skorer isimleri 17 sayıyla Ebrar Karakurt ve Hande Baladın oldu.
Milliler, en son turnuvanın ilk haftasında İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Başantrenör Santarelli yönetimindeki ekibimiz, 15 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
tebrikler kızlar🇹🇷🇹🇷
Yaşasın Atatürkün kızları,yaşasın cumhuriyet ,daima ........
tebrikler sultanlar🇹🇷🇹🇷