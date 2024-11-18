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Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 19:01

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyetin en temel adımı mevsiminde çıkan sebzeleri tüketmekten geçiyor. Dondurulmuş ve paketli gıdalar pratik olsa da hiçbir şey mevsiminde doğal olarak yetişen ürünlerin yerine geçemiyor. Bu nedenle her ay olduğu gibi bu Kasım ayında da mevsime özel mutfak seçimleri yapmak çok önemli.

İşte size rehber olacak harika bir öneri listesi! 😍😋

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1. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Kremalı Havuç Çorbası

1. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Kremalı Havuç Çorbası

Mevsimin en sevilen sebzelerinden biri elbette karnabahar. Karnabaharın türlü türlü hali var. Yemeği, kızartması, ızgarası ve daha pek çoğu. Ama bu körili tarif, eğer hala denemediyseniz yeni favoriniz olabilir. Yanında sıcacık çorbasıyla birlikte tam bir lezzet bombası.

Körili Karnabahar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°-200°

Malzemeler:

  • 50 gr kuru üzüm

  • 650 gram karnabahar çiçekleri

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı köri tozu

  • 1 tutam tuz

  • 50 gram çam fıstığı

Yapılışı:

  • Önce üzümleri sıcak su dolu kaseye alıp bekletin.

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve tuzlu su dolu tencerede 2-3 dakika haşlayın. Ardından başka bir tencereye alıp zeytinyağı, köri tozu ve tuz ile birlikte karıştırın.

  • Bu esnada Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesini açıp içine çam fıstıklarını koyun ve 180 derecede 3 dakika kızartın.

  • Baharatlarla birleşen karnabaharı da diğer hazneye alıp 200 derecede 13 dakika pişirin. 

  • Servis tabağına alıp çam fıstığı ve kuş üzümleriyle süsleyin.

Kremalı Havuç Çorbası

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı:

  • Havucu ve yaban havucunu soyup küçük küçük kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine koyup baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın.  20 dakika, 180 derece şeklinde pişirin. 

  • Piştikten sonra hazne içine su ekleyin ve 5 dakika, 180 derece daha bu şekilde pişirmeye devam edin. 

  • Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından tüm malzemeleri mutfak robotundan geçirin. Zeytinyağı ve otlarla servis edin!

Cihazın ikili hazne tasarımı sayesinde yemeklerinizi çok daha pratik ve hızlı şekilde pişireceksiniz. Afiyet olsun.

Afiyet olsun!

2. Levrek Izgara ve Ezilmiş Brokoli

2. Levrek Izgara ve Ezilmiş Brokoli

Mevsimin en bol balıklarından levreği de sofranıza eklemekte gecikmek istemeyebilirsiniz. İşte sizin için hem pratik hem klasik bir levrek tarifi. Hem de yanında mevsimin bir diğer favorisi brokolisiyle birlikte!

Levrek Izgara

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 18 dk dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 5 gram tuz

  • 3 çay kaşığı sıvı yağ

  • 2 adet levrek

Yapılışı:

  • Levrekleri sıvı yağ ve tuzla birlikte güzelce harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 6 litrelik geniş haznesine alın ve belirtilen ayarla birlikte kızarana kadar pişirin. 

  • Dilerseniz bir dilim limon ile birlikte servis edin.

Ezilmiş Brokoli

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dk dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 350 gr brokoli çiçeği

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün. Bu sırada yumuşaklığı fazla olmayacak ama sadece diriliği bir miktar gidecek. 

  • Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alarak bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla lezzetlendirin.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla kızarana kadar pişirin.

  • Fırınlanan brokolileri balıkların yanında servis tabağına alın.

İki farklı yemeği aynı anda pişirmenizi sağlayan bu teknoloji, tatların ve kokuların karışma riskini ortadan kaldırır. Böylece evde balık ve kızartma yaparken bile yoğun kokularla baş etmek zorunda kalmazsınız. Bu da size sadece yemek hazırlama esnasında değil, aynı zamanda yemekten sonraki temizleme aşamasında da kolaylık sunar.

Elinize sağlık! 🥳

3. Kabak Dolması Graten ve Falafel Topları

3. Kabak Dolması Graten ve Falafel Topları

Kasım denilince her yerde görmeye başladığımız bal kabaklarını es geçmek olmaz. Özellikle adeta porsiyon dolmalık menüler için harika olan bal kabaklarını, yanında falafelle birlikte servis ederek mutfakta harikalar yaratabilirsiniz. Üstelik hepsi vegan! 💚

Kabak Dolması Graten

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 42 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 kış kabağı

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 50 gr mini ıspanak

  • 100 gr süzme yoğurt

  • 200 gr Gouda peyniri, rende

  • 2 tutam karabiber, öğütülmüş

Yapılışı:

  • Bal kabağını yıkayıp uzunlamasına ortadan ikiye kesin ve içindeki çekirdekleri çıkarın. Ardından iki yarıyı da tuz ve zeytinyağıyla güzelce ovun.

  • Bal kabaklarını kesik yerleri alta bakacak şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin. Bu sırada büyük hazneyi kullanabilirsiniz. 35 dakika 180 derece ayarıyla pişirin.

  • Kabaklar fırınlandıktan sonra biraz ılıtın, ardından dışarı alıp ters çevirin ve içini ezin. Ezdiğiniz kısma koymak üzere yoğurt, peynir, ıspanak ve karabiberi karıştırın. Karışımı eşit şekilde iki yarıya pay edin.

  • Bu şekilde içini doldurduktan sonra 10 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin. Ardından çıkarıp servis tabağına alın.

Falafel

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 480 gr suyu süzülmüş konserve nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 0,5 demek maydanoz

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 2 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı kişniş

Yapılışı:

  • Nohutları durulayın, sarımsakları soyun, maydanozları iri iri doğrayın ve her şeyi kalan malzemelerle birlikte mikserde çekin.

  • Karışımdan parçalar koparıp falafel topları yuvarlayın. Bu malzemelerle yaklaşık 16 top çıkıyor.

  • Topları cihazın haznesine yerleştirin. Bu aşamada diğer hazneye ana yemeği koyacaksanız topları soldaki küçük hazneye alabilir ve 17 dakika, 200 derece ayarıyla iki seferde pişirebilirsiniz. 

  • Hazırlanan falafelleri marul, yoğurt ve pita ekmeğiyle birlikte servis tabağına alın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda iki yemek pişirme özelliği size mutfakta hız kazandırır. Böylece mutfaktan arta kalan süreyi kendinize ayırabilir ve yapmak istediğiniz diğer şeylere veya hobilerinize odaklanabilirsiniz. Harika değil de ne? ✌️😎

4. Kavrulmuş Pancarlı Humus ve Naneli Kuşkonmazlı Turplu Salata

4. Kavrulmuş Pancarlı Humus ve Naneli Kuşkonmazlı Turplu Salata

Şimdi de her yemeğin ve tarifin yanına çok yakışacak iki önerimiz var. Mevsimin en renkli sebzesi pancarla hazırladığınız bir humus ve yine mevsim zenginliklerinden turplu bir salata birbirine çok yakışacak. Üstelik her tarifin yanına da eklenebilecek.

Kabak Dolması Graten

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 160°

Malzemeler:

  • 300 gram çiğ pancar

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 240 gram konserve nohut, süzülmüş

  • 1 tutam karabiber

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 1 limon

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı siyah susam tohumu

  • 5 gram maydanoz

Yapılışı:

  • Pancar kökünü ve sarımsak dişlerini soyun. Pancarları küp küp doğrayıp sarımsak, kanola yağı, tuzla birleştirin.

  • Bu şekilde birleşen karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 160 derece, 20 dakika ayarıyla pişirin.

  • Bu esnada nohutları süzün, sarımsak, biber, kimyon, limon suyu, tahin, zeytinyağı ile birlikte mutfak robotuna alın. Pancarlar yeterince kavrulunca onları da robota ekleyip bir güzel her şeyi çekin.

  • İyice ezilen karışımı kaseye alıp üzerine çörek otu serpin, maydanoz doğrayın.

Kuşkonmaz Turplu Salata

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 500 gr kuşkonmaz

  • 300 gr kırmızı turp

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,25 çay kaşığı tuz

  • 0,25 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı hardal

  • 30 ml zeytinyağı

  • 40 ml limon suyu

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 100 gr semiz otu

  • 5 tutam nane

  • 50 gr feta peyniri

  • 1 çay kaşığı rende limon kabuğu

Yapılışı:

  • Kuşkonmazın sapını kesip atın, kalan kısmını uzun uzun doğrayın. Kırmızı turpları yeşil kısımlarından ayırın ve ikiye veya dörde bölün. Üzerine zeytinyağı tuz, karabiber serpiştirin.

  • Bu şekilde cihazın küçük haznesine alın ve belirtilen ayarla pişirin.

  • Malzemeler pişerken kalan kısım için hardal, zeytinyağı, tuz ve limon suyuyla karıştırıp terbiyeyi hazırlayın. Marulu yıkaıktan sonra terbiyenin yarısıyla lezzetlendirin.

  • Pişen sebzeleri marulların üzerine alın. Feta peyniri, limon kabukları ve kalan terbiye ile birleştirip servis edin. En üste de taze nane yapraklarını ekleyin.

İki tarifi hazırlarken de cihazın kullanıcı dostu arayüzü size ekstra pratiklik sunacak. Böylece lezzet garantili tarifleri sadece tek tuşla hazırlayabileceksiniz.

Elinize sağlık! 💖

5. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpir

5. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpir

Kasım ayında her yerde görmeye başladığımız bir diğer güzellik de tatlı patates. Eğer patatesin daha doyurucu ve tatlı hali olan bu sebzeyi hala denemediyseniz, sizin için harika bir önerimiz var!

Tatlı Patates Kumpir

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 1 saat 25 dk dakika

Pişirme derecesi: 170-180°

Malzemeler:

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam tuz

  • 150 gr tavuk göğsü fileto

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 120 gr konserve nohut, suyu süzülmüş

  • 1 tutam tuz

  • 50 gr ekşi krema

  • 25 gr maydanoz

Yapılışı:

  • Patatesleri fırça yardımıyla temizleyip ortadan ikiye bölün. İç kısımlarına bir miktar zeytinyağı sürün, üzerine tuz serpiştirin. Ardından alüminyum folyoya sarıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun büyüklükteki haznesine yerleştirin. Dijital menü üzerinden 45 dakika 180 derece ayarı yapın.

  • Patatesler piştikten sonra iç kısımlarını alıp bir kaseye koyun.

  • Tavuk göğüslerini de alüminyum folyoya yerleştirip üzerine yağ ve tuz gezdirin. Bu şekilde boş olan hazneye alıp 35 dakika 170 derece ayarıyla pişirin.

  • Tavuklar piştikten sonra folyodan çıkarın.

  • Biraz ılıyan tavukları tiftikleyin, çıkardığınız tatlı patates içi ve nohutla harmanlayın. Kabuklu patateslerin içini bu karışımla eşit şekilde doldurun ve tekrar hazneye alın. Bu sefer 5 dakika 200 derece ayarıyla üzeri kızarana kadar pişirin.

  • Son olarak servis tabağına alıp üzerine ekşi krema ile kıyılmış maydanoz dökün.

Hem zamandan hem uğraştan kazandıran bu teknoloji size ekstra lezzet garantisi sunacak. Böylece yaptığınız her yemekte adım adım tarifleri takip edecek ve her seferinde en mükemmel sonuca ulaşacaksınız.

Sizce de enfes görünmüyor mu? 😋👌

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6. Ballı Yabani Havuç Rosto

6. Ballı Yabani Havuç Rosto

Sonbahar ve kış demek kök sebze demek. Yavaş yavaş pazar tezgahlarındaki yerini alan yabani havuçlarla şöyle her yemeğin yanına çok yakışacak bir kızartma yapmak istemez miydiniz?

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 24 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gr yabani havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 çay kaşığı bal

Yapılışı:

  • Havuçları iyice temizleyin, büyük olanları bölün, küçükleri olduğu gibi bırakın ve tuzlu kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayın. Ardından zeytinyağı, un ve balla harmanlayın.

  • Havuçları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine alıp 12 dakika 180 derece ayarıyla pişirin. 

  • 12 dakika ardından hazneyi açıp havuçların diğer tarafını çevirin ve bu tarafı da 12 dakika pişirin. 

  • Pişen havuçları servis tabağına alın, tuz ve taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte servis edin. Dilerseniz üzerine taze kekik serpiştirebilirsiniz.

Cihazın besinlerin sadece etrafını değil, içini de eşit şekilde pişiren hava akımı teknolojisi sayesinde bütün malzemeleriniz tam kıvamında pişecek ve baharatlarla en iyi şekilde harmanlanacak.

Elinize sağlık! 🧡🧡

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