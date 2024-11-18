Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi

Mevsimin en bol balıklarından levreği de sofranıza eklemekte gecikmek istemeyebilirsiniz. İşte sizin için hem pratik hem klasik bir levrek tarifi. Hem de yanında mevsimin bir diğer favorisi brokolisiyle birlikte!

Levrek Izgara

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 18 dk dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

5 gram tuz

3 çay kaşığı sıvı yağ

2 adet levrek

Yapılışı:

Levrekleri sıvı yağ ve tuzla birlikte güzelce harmanlayın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın 6 litrelik geniş haznesine alın ve belirtilen ayarla birlikte kızarana kadar pişirin.

Dilerseniz bir dilim limon ile birlikte servis edin.

Ezilmiş Brokoli

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 8 dk dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

350 gr brokoli çiçeği

1 yemek kaşığı zeytinyağı

0,5 çay kaşığı sarımsak tozu

0,5 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Brokoli çiçeklerini yıkayıp kaynar tuzlu suda 5 dakika kadar haşlayın. Ardından soğuk sudan geçirip süzün. Bu sırada yumuşaklığı fazla olmayacak ama sadece diriliği bir miktar gidecek.

Pişen brokoli çiçeklerini kesme tahtasına alarak bardağın alt kısmıyla ezin. Ardından yağ ve baharatla lezzetlendirin.

Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın boştaki haznesine alın ve 8 dakika 180 derece ayarıyla kızarana kadar pişirin.

Fırınlanan brokolileri balıkların yanında servis tabağına alın.

İki farklı yemeği aynı anda pişirmenizi sağlayan bu teknoloji, tatların ve kokuların karışma riskini ortadan kaldırır. Böylece evde balık ve kızartma yaparken bile yoğun kokularla baş etmek zorunda kalmazsınız. Bu da size sadece yemek hazırlama esnasında değil, aynı zamanda yemekten sonraki temizleme aşamasında da kolaylık sunar.

Elinize sağlık! 🥳