Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi
Kasım Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 10 Mevsimlik Yemek Tarifi
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir diyetin en temel adımı mevsiminde çıkan sebzeleri tüketmekten geçiyor. Dondurulmuş ve paketli gıdalar pratik olsa da hiçbir şey mevsiminde doğal olarak yetişen ürünlerin yerine geçemiyor. Bu nedenle her ay olduğu gibi bu Kasım ayında da mevsime özel mutfak seçimleri yapmak çok önemli.
İşte size rehber olacak harika bir öneri listesi! 😍😋
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1. Körili Karnabahar Çiçekleri ve Kremalı Havuç Çorbası
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2. Levrek Izgara ve Ezilmiş Brokoli
3. Kabak Dolması Graten ve Falafel Topları
4. Kavrulmuş Pancarlı Humus ve Naneli Kuşkonmazlı Turplu Salata
5. Tiftiklenmiş Tavuklu Tatlı Patates Kumpir
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