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Karşıyaka'nın Eski Yöneticisi İş İnsanı Sabahattin Sakıpağa 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Karşıyaka'nın Eski Yöneticisi İş İnsanı Sabahattin Sakıpağa 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

İzmir
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 20:43
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İzmir iş dünyasının tanınan isimlerinden Sabahattin Sakıpağa 82 yaşında hayatını kaybetti. Sakıpağa ailesinin süt ve süt ürünleri sektöründeki işletmesinin büyümesinde kardeşleriyle birlikte görev almıştı. Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve asbaşkanlık yapan Sakıpağa'nın vefatı iş ve spor camiasında üzüntüyle karşılandı.

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Aile işi 1939'da Karşıyaka Çarşısı'nda başladı.

Aile işi 1939'da Karşıyaka Çarşısı'nda başladı.

Sakıpağa ailesi ticaret hayatına 1939 yılında Karşıyaka Çarşısı'nda açtığı dükkânla başladı. Daha sonra süt ve süt ürünleri sektörüne yönelen aile işletmesi büyürken Sabahattin Sakıpağa da kardeşleriyle birlikte işin başında görev aldı. İzmir iş dünyasında tanınan isimlerden biri olan Sakıpağa, Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin gelişiminde önemli rol oynadı.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden taziye mesajı geldi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nden taziye mesajı geldi.

Sakıpağa, Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve asbaşkanlık görevlerinde bulundu. Kulüp, vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Eski yöneticilerimizden, kulübümüze uzun yıllar boyunca özveriyle hizmet eden Sabahattin Sakıpağa’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.”

Cenaze 16 Kasım'da kaldırılacak.

Cenaze 16 Kasım'da kaldırılacak.

Sabahattin Sakıpağa'nın cenazesi 16 Kasım Pazartesi günü ikindi namazının ardından İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nden kaldırılacak. Cenaze namazının ardından Sakıpağa, Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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