Karşıyaka'nın Eski Yöneticisi İş İnsanı Sabahattin Sakıpağa 82 Yaşında Hayatını Kaybetti
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İzmir iş dünyasının tanınan isimlerinden Sabahattin Sakıpağa 82 yaşında hayatını kaybetti. Sakıpağa ailesinin süt ve süt ürünleri sektöründeki işletmesinin büyümesinde kardeşleriyle birlikte görev almıştı. Karşıyaka Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve asbaşkanlık yapan Sakıpağa'nın vefatı iş ve spor camiasında üzüntüyle karşılandı.
Aile işi 1939'da Karşıyaka Çarşısı'nda başladı.
Karşıyaka Spor Kulübü'nden taziye mesajı geldi.
Cenaze 16 Kasım'da kaldırılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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