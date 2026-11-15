Karşıyaka'nın Eski Yöneticisi İş İnsanı Sabahattin Sakıpağa 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sakıpağa ailesi ticaret hayatına 1939 yılında Karşıyaka Çarşısı'nda açtığı dükkânla başladı. Daha sonra süt ve süt ürünleri sektörüne yönelen aile işletmesi büyürken Sabahattin Sakıpağa da kardeşleriyle birlikte işin başında görev aldı. İzmir iş dünyasında tanınan isimlerden biri olan Sakıpağa, Sakıpağa Süt ve Süt Ürünleri'nin gelişiminde önemli rol oynadı.