Karpuz Kabuğu Denizden Çıkarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Karpuz Kabuğu Denizden Çıkarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Her ay olduğu gibi bu ayda da Billboard'ın Hot 100 listesine kısaca bir göz atacağız. Hot 100'ün dinamik yapısına rağmen yaz sonuna geldiğimiz için midir bilinmez, bu ay biraz sakin geçti diyebiliriz. Merak edenler için detaylar aşağıda. 👇
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Listemizin ilk sırasında, Shaboozey'in "A Bar Song (Tipsy)" şarkısını görüyoruz. 18 haftadır listede yer edinmeyi başaran şarkılardan biri.
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Marjinal şarkıları ile ön planda olan Post Malone, Morgan Wallen ile birlikte seslendirdiği "I Had Some Help" şarkısıyla listenin ikinci sırasında.
Kendrick Lamar, listenin üçüncü sırasında "Not Like Us" şarkısıyla bizi karşılıyor. Uzun bir süredir listedeki yerini koruyabilmiş.
Neredeyse bütün sosyal medya uygulamarında duyduğumuz ve bilmeyenin bile en az bir kez dinlediği "Espresso", Sabrina Carpenter'ın güzide şarkılarından. Dördüncü sıradan göz kırpıyor. 😉 ☕️
Billie Eilish'in son albümünden olan "BIRDS OF A FEATHER" şarkısını ekipçe epey bir sevdik. Bu ayın en çok satış yapan albümü olmaya da hak kazanmış. Hak ettin Billie!
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