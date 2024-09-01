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Karpuz Kabuğu Denizden Çıkarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

etiket Karpuz Kabuğu Denizden Çıkarken Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 21:37

Her ay olduğu gibi bu ayda da Billboard'ın Hot 100 listesine kısaca bir göz atacağız. Hot 100'ün dinamik yapısına rağmen yaz sonuna geldiğimiz için midir bilinmez, bu ay biraz sakin geçti diyebiliriz. Merak edenler için detaylar aşağıda. 👇

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Listemizin ilk sırasında, Shaboozey'in "A Bar Song (Tipsy)" şarkısını görüyoruz. 18 haftadır listede yer edinmeyi başaran şarkılardan biri.

Marjinal şarkıları ile ön planda olan Post Malone, Morgan Wallen ile birlikte seslendirdiği "I Had Some Help" şarkısıyla listenin ikinci sırasında.

Kendrick Lamar, listenin üçüncü sırasında "Not Like Us" şarkısıyla bizi karşılıyor. Uzun bir süredir listedeki yerini koruyabilmiş.

Neredeyse bütün sosyal medya uygulamarında duyduğumuz ve bilmeyenin bile en az bir kez dinlediği "Espresso", Sabrina Carpenter'ın güzide şarkılarından. Dördüncü sıradan göz kırpıyor. 😉 ☕️

Billie Eilish'in son albümünden olan "BIRDS OF A FEATHER" şarkısını ekipçe epey bir sevdik. Bu ayın en çok satış yapan albümü olmaya da hak kazanmış. Hak ettin Billie!

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Tommy Richman, "MILLION DOLLAR BABY" şarkısıyla tam 16 haftadır listede bulunmayı başarmış. Bizce büyük bir başarı!

Şarkılarından önce tarzı ve vermek istediği mesajlar ile dikkatimizi çeken Chappel Roan, "Good Luck, Babe!" ile yedinci sırada yer almayı başarıyor.

Sabrina Carpenter, sekizinci sırada karşımıza farklı ve tatlı bir şarkı, yani "Please Please Please" ile çıkıyor. Selam Sabrina! 👋

Billboard, muhtemelen görmekten sıkılmayacağımızı düşündükleri için Teddy Swims'in "Lose Control" şarkısını dokuzuncu sıraya yerleştirmiş. Şaka şaka, 53 hafta boyunca listede kalmayı kendi başarısına borçlu. 😅

Listenin son sırasında centilmen bir beyefendi ile karşılaştık: Hozier. "Too Sweet" ile onuncu sırada yerini alıyor. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere!

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