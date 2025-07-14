Karpuz, Beyaz Peynir ve Bu Liste: Yaz Sofralarına Müzik Şart
Yaz akşamı olmuş, masa kurulmuş, semaver tıkırdıyor. Tabakta karpuz var, yanına ezine peynir, belki biraz kavun... Ama en önemlisi: arkadan gelen o “tam bu sofralık” şarkılar. Ne çok oynak ne çok dertli — ama hepsi sofraya bir ruh katan cinsten.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Amy Winehouse – Tears Dry On Their Own
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yasemin Mori – Aslında Bir Konu Var
3. Norah Jones - What Am I To You?
4. Yıldız Tilbe – El Adamı
5. Rufus du Sol – Innerbloom
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Rosalía – Como Alí
7. Yeni Türkü – Aşk Yeniden
8. Barış Manço – Aynalı Kemer
9. Sezen Aksu – Begonvil
10. Madonna – La Isla Bonita
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Adamlar – Koca Yaşlı Şişko Dünya
12. Yaşlı Amca – Giderdi Hoşuma
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın