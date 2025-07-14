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Karpuz, Beyaz Peynir ve Bu Liste: Yaz Sofralarına Müzik Şart

etiket Karpuz, Beyaz Peynir ve Bu Liste: Yaz Sofralarına Müzik Şart

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.07.2025 - 23:42

Yaz akşamı olmuş, masa kurulmuş, semaver tıkırdıyor. Tabakta karpuz var, yanına ezine peynir, belki biraz kavun... Ama en önemlisi: arkadan gelen o “tam bu sofralık” şarkılar. Ne çok oynak ne çok dertli — ama hepsi sofraya bir ruh katan cinsten.

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1. Amy Winehouse – Tears Dry On Their Own

2. Yasemin Mori – Aslında Bir Konu Var

3. Norah Jones - What Am I To You?

4. Yıldız Tilbe – El Adamı

5. Rufus du Sol – Innerbloom

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6. Rosalía – Como Alí

7. Yeni Türkü – Aşk Yeniden

8. Barış Manço – Aynalı Kemer

9. Sezen Aksu – Begonvil

10. Madonna – La Isla Bonita

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11. Adamlar – Koca Yaşlı Şişko Dünya

12. Yaşlı Amca – Giderdi Hoşuma

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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