Karman Seni Ne Zaman Bulacak?

Herkesin hayatında yaptığı seçimlerin bir şekilde karşısına çıktığı anlar vardır. Bazen iyiliğin karşılığını hiç beklemediğin bir anda alırsın, bazen de geçmişte yaptığın bir davranışın sonucuyla yüzleşirsin. Peki senin karmanın kapını çalmasına daha ne kadar var?