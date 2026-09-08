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Bu Zamana Kadar Kaç Kişi Sana Gizlice Aşık Oldu?

Bu Zamana Kadar Kaç Kişi Sana Gizlice Aşık Oldu?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
08.09.2026 - 22:01
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Hayatımız boyunca bize gerçekten aşık olan insanların hepsini fark ettiğimizi düşünürüz. Oysa bazı insanlar duygularını açıkça belli eder, bazıları uzaktan sever, bazıları arkadaşlığın arkasına saklanır, bazıları ise hiçbir zaman cesaret edip tek kelime bile söylemez. Belki de geçmişinde sana aşık olmuş ama senin bunu sadece “benden hoşlanıyor galiba” diye yorumladığın biri vardır.

Peki sana kaç kişi aşık oldu?

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Bu Zamana Kadar Kaç Kişi Sana Gizlice Aşık Oldu?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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