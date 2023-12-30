Karlar Altında Masalsı Güzellikte Bir Şehir: Ardahan Gezi Rehberi
Karlar Altında Masalsı Güzellikte Bir Şehir: Ardahan Gezi Rehberi
Kaynak: https://blog.obilet.com/ardahanda-gez...
Keşfedilmemiş bir hazine olan Ardahan Doğu Anadolu’nun adeta incisi… Doğal güzelliğinin nefes kestiği bu güzel şehrimizi gelin tarihi, yemekleri ve gezilecek yerleri olmak üzere birlikte inceleyelim.
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1. Ardahan hakkında...
2. Ardahan’da görülmesi gereken yerler
2.1 Çıldır Gölü
2.2 Şeytan Kalesi
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2.3 Ardahan Kalesi
2.4 Taş Köprü Kitabeleri
2.5 Övündü ve Ortakent Mağaraları
2.6 Yalnızçam Yaylası
2.7 Atatürk Silüeti
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3. Ardahan’da nerede kalınır?
3.1 Ardana Butik Hotel
3.2 Çağrı Otel
4. Ardahan’ın ünlü yemekleri
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5. Ardahan’da nerede yemek yenir?
5.1 Tarihi Hasır Ocakbaşı Ardahan
5.2 Bingöl Lokantası
5.3 Ardahan Konya Etli Ekmek
6. Ardahan festivalleri
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