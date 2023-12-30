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Karlar Altında Masalsı Güzellikte Bir Şehir: Ardahan Gezi Rehberi

Karlar Altında Masalsı Güzellikte Bir Şehir: Ardahan Gezi Rehberi

Ardahan Gezilecek Yerler Mekan Önerileri
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 20:16

Keşfedilmemiş bir hazine olan Ardahan Doğu Anadolu’nun adeta incisi… Doğal güzelliğinin nefes kestiği bu güzel şehrimizi gelin tarihi, yemekleri ve gezilecek yerleri olmak üzere birlikte inceleyelim.

Kaynak: https://blog.obilet.com/ardahanda-gez...
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1. Ardahan hakkında...

İsminin kökenine bakıldığında Arta kökünden ve eski Farsça'dan gelmektedir. Zerdüştlük dininde Asa olarak bilinen tanrıdan ilham alınan bu isim Ardahan'a verilmiş. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan Ardahan 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin egemenliğine girince bu yer Ardahan adını almıştır. 1068 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedildi, 29 Mayıs 1555 Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir. 1877 Türk-Rus Savaşı’na kadar Osmanlı İmparatorluğunda sanacak olarak bilinen Ardahan 1878’de 93 Harbinde yapılan anlaşma gereğince Batum ve Kars’la birlikte Ardahan da savaş tazminatı olarak Ruslara verildi. 3 Mart 1918 yılında imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması ile 40 yıllık Rus hakimiyeti son bularak tekrar Osmanlı Devletine iade edilmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla ordularımızın geri çekilmesi sonucu düşman birliklerinin işgaline uğrayan Ardahan 23 Şubat 1921’de düşman işgalinden kurtarılmıştır. 1926 yılında Ardahan ilçe yapılarak Kars’a bağlanmış, 27.05.1992 tarihinde ise il olmuştur.

2. Ardahan’da görülmesi gereken yerler

2.1 Çıldır Gölü

2.1 Çıldır Gölü

Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Çıldır Gölü Akbaba ve Kısır Dağları arasında bulunuyor. Doğu Ekspresi ile doğu turuna çıkanların uğradığı güzergahı gözdelerinden… Gölde sazan balığı bulunduğundan kış mevsiminde sazan avcılığı sıklıkla yapılmakta. Kışı göl donduğu Çıldır Gölü üzerinde atlı kızaklarla gezintiye çıkılabilmekte

2.2 Şeytan Kalesi

2.2 Şeytan Kalesi

Ardahan’da Çıldır Gölü yakınlarında bulunan Karaçay Vadisi’nde yer alan Şeytan Kalesi, Çıldır ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktadır. İsmi, eski Türkçede “şeytan” anlamına gelen “alviz” kelimesinden gelmektedir. Kalenin ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekte, kalenin mimari özellikleri Urartu Dönemi’nden kalmış olduğu gösteriyor. Kalenin Çıldıran Kalesi, Kal’a-ı Şeytan, Kaçiş ve İblis Hisarı gibi kalenin birçok adı bulunuyor.

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2.3 Ardahan Kalesi

2.3 Ardahan Kalesi

Kale Ardahan’ın merkezindeki Halil Efendi Mahallesi ile Kura Nehri’nin  o civarda bulunuyor. Kale, dikdörtgen şeklinde olup ve sur duvarları yaklaşık 745 metredir. Çokgen planlı birçok kule ile kale desteklenmekte. Kale ve çevresinde yapılan araştırmalar Eski Tunç Çağı’nda (M.Ö. 3500-2000) yerleşim yeri olduğu düşündürmekte. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 16. yüzyılda tekrar inşa edilmiştir.

2.4 Taş Köprü Kitabeleri

2.4 Taş Köprü Kitabeleri

Ardahan Taşköprü Kitabeleri Çıldır ilçesi Taşköprü Köyü’ne yakınlarında bulunuyor. Kitabeler büyük bir kaya üzerinde yer almaktadır. Kitabelerin bölgede bulunan en eski kitabeler olduğu biliniyor. Yapılan çalışmalar kitabelerin Urartu Kralı II. Sarduri’ye ait olduğu göstermekte. Kitabelere ulaşım genellikle özel aracınızla gitmeniz gerekiyor.

2.5 Övündü ve Ortakent Mağaraları

2.5 Övündü ve Ortakent Mağaraları

Övündü Mağarası, Ardahanın Çıldır’da bulunan Övündü Köyünde bulunuyor. Mağara, kalker kaya kütlesinin oyulup iki mağaraya ayrılmasıyla oluşturulmuş.

Ortakent Mağarası ise Kura Nehri’nin kenarındaki kayalıklar içine oyulmuştur. Mağaraların Yontma Taş Çağı’na ait olduğu düşünülmektedir. Ayrıca büyük bir kilise kalıntısı da mağara civarında bulunmakta.

2.6 Yalnızçam Yaylası

2.6 Yalnızçam Yaylası

Ardahan’ın Yalnızçam Köyü'nde bulunan Yalnızçam Yaylası şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Eşsiz tabiat zenginliği ve Ardahan ilinin Doğu Karadeni Bölgesi'ne açılan kapısı konumunda olması burayı görülmezi gereken yerler haline getiriyor. Yayla, özellikle havaların da ısınmasıyla bahar ve yaz aylarında yoğun bir ilgi görmekte. Yöre halkı yaz aylarında bu yaylada vakit geçirmekteler.

2.7 Atatürk Silüeti

2.7 Atatürk Silüeti

İnternette gezinirken sosyal medyada gördüğünüz, bir yayla üzerinde Atatürk siluetini andıran bir gölgeliği hatırlarsınız. Nerede olduğunu merak ediyorsanız  Her sene 15 Haziran ve 15 Temmuz tarihleri Ardahan’a gelmelisiniz.  Demal ilçesinde bulunan Karadağ’ın yamaçlarında ortaya çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk siluetini mutlaka görmelisiniz. 

Ayrıca;

  • Merkez Mevlit Efendi Cam

  • Derviş Bey Camii

  • Posof Merkez Cami

  • Ardahan Kalesi

  • Hamşioğlu Rasim Bey Konağı

  • Cemal Tural Tabiat Parkı

  • Savaşır (Cancak) Kalesi

  • Kinzi Kalesi

  • Sevimli Kalesi

  • Akçakale Ada Şehri Kalıntıları

  • Dursun Soylu Konak

  • Aktaş Gölü

  • Ardahan Ormanı

  • Bülbülün Yaylası

  • Kura Nehri

  • Balık Gölü

  • Ayı Gölü

  • Göle Okçuoğlu Yaylası

  • Ayaz Gölü diğer görülmesi gereken yerlerden.

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3. Ardahan’da nerede kalınır?

3.1 Ardana Butik Hotel

3.1 Ardana Butik Hotel

Hizmet kalitesi, yemekleri, interneti ve temizliği ile Ardahan merkezde bulunan nezih bir otel…

Adres: Kaptanpaşa, İnönü Cd. No:26/A, 75000 Ardahan Merkez/Ardahan

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Ardahan merkezde kalınabilecek en güzel otel. Odalar ve yataklar tertemiz, fiyatları ise son derece uygun. Personel çok ilgili ve yardımsever. Naçizane önerim kahvaltıya belki biraz yöresel ürünler eklenebilir, o zaman mükemmel olur.”

3.2 Çağrı Otel

3.2 Çağrı Otel

Ardahan’da tam fiyat performans işletmesi olan Çağrı Otel Ardahan’a geldiğinizde güvenle kalabileceğiniz bir otel.

Adres: Karagöl, D010 58-48, 75000 Ardahan Merkez

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Oda fiyatı kadar odalarında son derece ferah, temiz, kullanışlı olması insanı rahatlıkla cazip ediyor.En çok hoşuma giden odaların çift bölme olmasıdır kendi evinizdeymiş gibi rahat edebilirsiniz. Ve yatakların geniş olması , çalışma masası çift televizyon, geniş bir banyo, çay ve su bulunmaktadır. Sabahları açık büfe kahvaltı ve çalışan otel arkadaşların güler yüzlü olması insana sabah pozitif bir enerji verdiğini söyleyebilirim. Bu güzel şehrimiz olan Ardahan'a yolunuz düşerse konaklamak için kesinlikle tavsiye ederim.”

4. Ardahan’ın ünlü yemekleri

Balı ve kaşar peyniri ile Ardahan dünya çapında ünlü. Bunların dışında;

  • Un çorbası

  • Kesme Aşı

  • Helle Aşı

  • Hörre Aşı

  • Keleçoş 

  • Çınar çorbası

  • Kelemkeşir çorbası

  • Püşürük Aşı

  • Mafiş Tatlısı

  • Hasuta

  • Kaz Etli Üçlü Pilav

  • Ayran Çorbası

  • Süt Çorbası

  • Evelik Çorbası

  • Pışırık Aşı

  • İşkembe Çorbası ünlü yöresel yemeklerinden.

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5. Ardahan’da nerede yemek yenir?

5.1 Tarihi Hasır Ocakbaşı Ardahan

5.1 Tarihi Hasır Ocakbaşı Ardahan

Et ve et yemekleriyle dillere destan olan Tarihi Hasır Ocakbaşı mezeleriyle de oldukça beğeniliyor.

Adres: Kaptanpaşa, Mareşal Fevzi Çakmak Cd. No:43, 75000 Ardahan Merkez/Ardahan

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Birçok şehirde arayıp da bulamadığımız klasik ve seviyeli bir meyhane tadını burada bulduk. Hem yemek ve mezeler, hem hizmet anlayışı hem de ambiyans olarak gerçek bir İstanbul meyhanesi keyfini yaşattılar.”

5.2 Bingöl Lokantası

5.2 Bingöl Lokantası

Döneri ve işkembe çorbası ile beğenilen Bingöl Lokantası Ardahan’a gelindiğinde denenmeli…

Adres: Kaptanpaşa, İnönü Cad. No:35, 75000 Ardahan Merkez/Ardahan

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Ailem ile birlikte yaklaşık 10 gün önce şehirler arası seyahatim sırasında yemek molası için Ardahan merkeze girdim ve tesadüfen Bingöl Et Lokantasını buldum. Yemek çeşiti, lezzeti, temizliği ve çalışanların kapıdan ilk girişten itibaren ilgi alakaları gerçekten çok iyiydi. Fiyatlarda diğer şehirlere göre beni fazlasıyla şaşırtacak kadar çok ama çok uygundu. Her şey beklentimizin çok üstündeydi. Buraya mutlaka tekrar geleceğim. 👍👍👍👍.”

5.3 Ardahan Konya Etli Ekmek

5.3 Ardahan Konya Etli Ekmek

Ardahan’da Konya lezzetlerini tatmak için Ardahan Konya Etli Ekmek favori mekanınız olabilir. 

Adres: Karagöl, Kongre Cd. No:50, 75000 Ardahan Merkez/Ardahan

Konum için tıklayın. 

Ziyaretçi Yorumu: “Ardahan’da pide yiyebileceğiniz en güzel yer. Nezih bir aile mekanı. Mevlana çok lezzetliydi.”

6. Ardahan festivalleri

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  • Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali

  • Hoçvan Yayla Şenliği Kültür Festivali

  • Canibeg Yayla Şenliği

  • Samandöken Köyü Yayla Festivali

  • Durançam Yayla Şenliği

  • Göle Kültür ve Kaşar Festivali

  • Bülbülan Yayla Festivali

  • Uluslararası Çıldır Göl Festivali 

  • Aşık Şenliği 

  • Balçeşme Yayla Uçurtma Şenliği 

  • Atatürk’ün İzninde Damal Şenliği

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