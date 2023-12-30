Karlar Altında Masalsı Güzellikte Bir Şehir: Ardahan Gezi Rehberi

İsminin kökenine bakıldığında Arta kökünden ve eski Farsça'dan gelmektedir. Zerdüştlük dininde Asa olarak bilinen tanrıdan ilham alınan bu isim Ardahan'a verilmiş. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olan Ardahan 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan Arda Türklerinin egemenliğine girince bu yer Ardahan adını almıştır. 1068 yılında Sultan Alparslan tarafından fethedildi, 29 Mayıs 1555 Osmanlı İmparatorluğuna geçmiştir. 1877 Türk-Rus Savaşı’na kadar Osmanlı İmparatorluğunda sanacak olarak bilinen Ardahan 1878’de 93 Harbinde yapılan anlaşma gereğince Batum ve Kars’la birlikte Ardahan da savaş tazminatı olarak Ruslara verildi. 3 Mart 1918 yılında imzalanan Brest-Litovsk Anlaşması ile 40 yıllık Rus hakimiyeti son bularak tekrar Osmanlı Devletine iade edilmiştir. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşmasıyla ordularımızın geri çekilmesi sonucu düşman birliklerinin işgaline uğrayan Ardahan 23 Şubat 1921’de düşman işgalinden kurtarılmıştır. 1926 yılında Ardahan ilçe yapılarak Kars’a bağlanmış, 27.05.1992 tarihinde ise il olmuştur.