Kardeşini Dinleyip Tarlasına 10 Bin Kök Dikti: Şimdi Paraya Para Demiyor
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Bahri Erbay, Almanya'da çalışan kardeşinin önerisiyle tarlasına 'süper meyve' olarak bilinen aronya dikti. 33 dönümlük arazide yaklaşık 10 bin kök bulunan bahçe, bugün İç Anadolu'nun en büyük aronya bahçelerinden biri olarak gösteriliyor.
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Kaynak: DHA
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Almanya'da çalışan kardeşinin önerisiyle başladığı aronya üretimi, çevresindekilerin şüphesine rağmen büyüdü.
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Yaklaşık 25 tarım işçisinin katıldığı hasatta bu yıl 40 ton ürün alınması bekleniyor.
Taze aronyanın kilosu üreticiden 250 ile 350 lira arasında satılıyor ve pazar sorunu yaşanmıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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