Kardeşini Dinleyip Tarlasına 10 Bin Kök Dikti: Şimdi Paraya Para Demiyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Bahri Erbay, Almanya'da çalışan kardeşinin önerisiyle tarlasına 'süper meyve' olarak bilinen aronya dikti. 33 dönümlük arazide yaklaşık 10 bin kök bulunan bahçe, bugün İç Anadolu'nun en büyük aronya bahçelerinden biri olarak gösteriliyor.

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Kaynak: DHA