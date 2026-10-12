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Kardeşini Dinleyip Tarlasına 10 Bin Kök Dikti: Şimdi Paraya Para Demiyor

Kardeşini Dinleyip Tarlasına 10 Bin Kök Dikti: Şimdi Paraya Para Demiyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 10:12
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Bahri Erbay, Almanya'da çalışan kardeşinin önerisiyle tarlasına 'süper meyve' olarak bilinen aronya dikti. 33 dönümlük arazide yaklaşık 10 bin kök bulunan bahçe, bugün İç Anadolu'nun en büyük aronya bahçelerinden biri olarak gösteriliyor.

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Kaynak: DHA

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Almanya'da çalışan kardeşinin önerisiyle başladığı aronya üretimi, çevresindekilerin şüphesine rağmen büyüdü.

Almanya'da çalışan kardeşinin önerisiyle başladığı aronya üretimi, çevresindekilerin şüphesine rağmen büyüdü.

Tomarza'ya bağlı Karaören Mahallesi'nde yaşayan Bahri Erbay, aronya yetiştirme fikrini Almanya'da çalışan kardeşi Selami Erbay'dan aldı. Girişimci Aylin Kalafatoğlu'nun rehberliğinde çalışmalara başlayan Erbay, 33 dönümlük arazide yaklaşık 10 bin kök aronya dikti.

Bölge halkı başlangıçta iklim nedeniyle bu coğrafyada aronyanın yetişmeyeceğini düşündü. Erbay ise 4 yıl içinde bahçeyi kurmayı başardı ve projeyi kardeşi ile Kalafatoğlu'nun desteğiyle hayata geçirdiğini söyledi.

Yaklaşık 25 tarım işçisinin katıldığı hasatta bu yıl 40 ton ürün alınması bekleniyor.

Yaklaşık 25 tarım işçisinin katıldığı hasatta bu yıl 40 ton ürün alınması bekleniyor.

Bahçede hasat başladı. Yaklaşık 25 tarım işçisinin görev aldığı ve bir hafta sürmesi beklenen hasatta yaklaşık 40 ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. Dönüm başına yaklaşık 1 ton verim alınıyor.

Taze aronyanın kilosu üreticiden 250 ile 350 lira arasında satılıyor ve pazar sorunu yaşanmıyor.

Taze aronyanın kilosu üreticiden 250 ile 350 lira arasında satılıyor ve pazar sorunu yaşanmıyor.

Taze aronyanın kilosu üreticiden 250 ile 350 lira arasında satılıyor. Erbay, ürünlerini her yıl gelip alan kişiler sayesinde pazar sorunu yaşamadığını belirtiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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