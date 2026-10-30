Kararan Gümüşleri İlk Günkü Gibi Parlatıyor: Tek İhtiyacınız Bu 3 Malzeme

Gümüş havadaki kükürtle temas edince onunla birleşip gümüş sülfür oluşturuyor. Siyah renkteki bu bileşik biriktikçe yüzeyde koyu bir tabaka meydana geliyor. Takılarda kullanılan 925 ayar gümüş, yüzde 92,5 gümüş ve yüzde 7,5 bakırdan oluşuyor. Bakır alaşımı daha dayanıklı yapıyor ama kararmaya da daha yatkın hale getiriyor.

Aşındırıcı cilalar bu tabakayı ovarak çıkarabiliyor ancak bu sırada az miktarda gümüşü de yüzeyden alıyor ve takıya zarar verebiliyor.