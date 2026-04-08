Kararmış Ocak Gözlerini Mutfaktaki Malzemelerle Pırıl Pırıl Yapmak Mümkün!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 21:44

Mutfakta en çok vakit geçirdiğimiz alanların başında gelen ocaklar, ne kadar dikkat edersek edelim zamanla yemek kalıntıları ve yüksek ısı nedeniyle kararmaya başlar. O eski parlak görüntüsünü kaybeden ocak gözleri, mutfağın genel temizlik algısını da bir hayli düşürür. 

Ancak pahalı kimyasallara ve saatlerce ovalamaya veda etmenin vakti geldi! Mutfağınızdaki mucizevi malzemelerle ocak gözlerini ilk günkü ışıltısına kavuşturmak aslında sandığınızdan çok daha kolay.

Ocak gözlerini parlatmanın en pratik yolu!

Ocaklarımız, mutfaklarımızda en sık kirlenen yerler. Ocakları düzenli bir şekilde temizlemek ise hem hijyenik açıdan hem de yemek pişirme performansı açısından önemli. Mutfağınızda temizlik yaparken uygulayabileceğiniz bazı yöntemler işlerinizin daha kısa sürede bitmesini sağlayabilir. 

Yağlanan ocakları temizlemek için ilk olarak aklınıza yağ çözücü kimyasallar gelse de ocaklarınızı kimyasal kullanmadan da temizleyebilirsiniz!

İşte kararmış ocak gözlerini temizlemek için gerekli malzemeler;

  • 2 çay bardağı sirke

  • 4 yemek kaşığı limon tozu

  • Demirlerin üzerini geçecek kadar su

  • Beyaz kalıp sabun

  • Çelik tel

Nasıl uygulanır?

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra tencereye alın ve kaynatmaya başlayın.

Yaklaşık 10 dakika kadar kaynattığınız su ılıdıktan sonra çelik tel yardımıyla ocak gözlerini ovalayın.

Ardından duru su ve bir bez yardımıyla temizleyin.

Ocaktaki yağları temizlemenin de kolay bir yolu var.

Kimyasal maddeler kullanmaya gerek kalmadan, ocaklarınızı günlük olarak aşağıdaki malzemelerle silebilirsiniz;

  • 2 adet limonun suyu

  • 3 bardak su (750 ml)

  • Tek yapmanız gereken: Limonları sıkın ve 3 bardak su ile karıştırın. 

Karışımı ocağa dökün ve süngerle temizleyin.

2 dakika bekletin ve mikrofiber bir bez kullanarak kalan sıvıyı temizleyin. Eğer ocağınız cam ise kuru bir bezle kurulamayı unutmayın. Aksi takdirse su lekesi kalabilir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
