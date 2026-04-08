12 Ton Çikolatanın Çalınmasıyla Viral Olan KitKat Zırhlı Araçlar Eşliğinde Taşındı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2026 - 13:23

Gıda üreticisi Nestle, geçtiğimiz haftalarda 12 ton KitKat olan tırın sevkiyat aşamasında çalındığını duyurmuştu. Dünyayı şaşırtan bu haber sosyal medya ortamlarında viral olmuştu. Tam olay unutuldu derken bir hamle daha geldi. Kanada'da KitKat taşıyan bir araç zırhlı korumalar eşliğinde görüntülendi.

Nestle 12 ton çikolata çaldırdığını duyurmuştu.

Şirketten yapılan 'İtalya'daki fabrikamız ile Polonya'daki varış noktası arasında nakliye halindeyken 12 ton KitKat ürününün çalındığını teyit edebiliriz.

Soruşturmayı yürütmek için yerel makamlarla ve tedarik zinciri ortaklarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.' açıklamasının ardından olay dünya çapında viral olup şakalara malzeme olmuştu.

Olay tam unutuldu derken Kanada'dan yeni bir görüntü geldi.

Görüntülerde KitKat taşıyan bir kamyon zırhlı araçlarla görüntülendi. Bir devlet başkanı veya dünyaca ünlü bir yıldızın güvenlik protokolünü andıran görüntüler dünya çapında ses getirdi.

İlgili içerik;

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
