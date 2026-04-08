Haberler
Yaşam
Otomobil
Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2026

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2026

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 23:45

Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg, faizsiz kredi imkanlarıyla yakından takip ediliyor. Neredeyse her aya özel kredi imkanı sunan Togg'un güncel fiyatları araştırılıyor. Togg, 2026 Nisan ayında geçerli olacak fiyat listesini açıkladı. Togg hem T10F hem de T10X'te geçerli olacak fiyatları belirledi.

Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı nedir?

İşte Togg Nisan 2026 güncel fiyat listesi.

Reklam

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) faizsiz kredi imkanlarıyla alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Togg, Nisan ayında da faizsiz kredi imkanları sunuyor. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Nisan 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.869.048 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.179.668 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.371.000 TL

  • V2 4More Obsidiyen 3.218.057 TL

Fiyatlar, an itibariyle geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10F Fiyat Listesi Nisan 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL

  • V2 4More 3.217.857 TL

Togg T10X ve T10F Özellikleri

Togg T10X Özellikleri

  • Motor Gücü:160 kW

  • Beygir Gücü:218 HP

  • Tork:350 Nm

  • Azami Hız:180 km/s

  • 0-100 km/s:7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi:16.9 kWh/100km

  • Ağırlık:2126 kg

  • Bagaj Hacmi:441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Özellikleri

  • Menzil: 623 km (uzun menzil ile)

  • Maksimum Beygir Gücü: 320 kW (Çift motor seçeneği ile)

  • 0-100 km/s:7.5 saniye

  • Şarj (%20’den %80’e): 28 dakika

Reklam

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
