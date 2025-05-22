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Karar Bekleniyor: Ali Koç ile Aziz Yıldırım Toplantıda!

Karar Bekleniyor: Ali Koç ile Aziz Yıldırım Toplantıda!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.05.2025 - 15:42

Teknik direktörü Mourinho ile yola devam edip etmeyeceği, hangi futbolcularıyla yollarını ayırıp ayırmayacağı merak edilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, kulübün efsane ismi Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bilgiyi sosyal medya hesabından bir video paylaşımı ile duyuran Adnan Aybaba, 'inşallah bu görüşmeden Fenerbahçe ve Türk futbolu adına güzel sonuçlar alırız' dedi.

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Adnan Aybaba'nın Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un görüştüğünü ifade ettiği paylaşımı

Yıldırım'ın seçim tarihinin değişmesini istediği iddia edilmişti

Yıldırım'ın seçim tarihinin değişmesini istediği iddia edilmişti

Aziz Yıldırım'ın, Ali Koç'un açıkladığı olağanüstü genel kurulun eylül ayından daha erken bir tarihe çekilmesi için konuşma yapacağı iddia ediliyordu. Yıldırım'ın danışmanı Necati Mete, 'Sayın Aziz Yıldırım'ın şu an herhangi bir basın toplantısı planı bulunmamakta' demişti.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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