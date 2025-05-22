Karar Bekleniyor: Ali Koç ile Aziz Yıldırım Toplantıda!
Teknik direktörü Mourinho ile yola devam edip etmeyeceği, hangi futbolcularıyla yollarını ayırıp ayırmayacağı merak edilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, kulübün efsane ismi Aziz Yıldırım ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bilgiyi sosyal medya hesabından bir video paylaşımı ile duyuran Adnan Aybaba, 'inşallah bu görüşmeden Fenerbahçe ve Türk futbolu adına güzel sonuçlar alırız' dedi.
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Adnan Aybaba'nın Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un görüştüğünü ifade ettiği paylaşımı
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Yıldırım'ın seçim tarihinin değişmesini istediği iddia edilmişti
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