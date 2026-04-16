Karanlık ve Sert İmajlarıyla Az Bilinen Ama Efsane 10 Metal Grubu

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.04.2026 - 13:01

Metal dünyasında herkesin bildiği dev isimler var ama şimdi işin biraz daha derinine iniyoruz! Bu gruplar daha az biliniyor olabilirler ama sound, atmosfer ve karakter açısından çoğu zaman çok daha çarpıcı işler çıkarıyorlar. Gelin, bu grupları birlikte keşfedelim. 👇

1. Mgła

Polonya çıkışlı Mgła, black metal sahnesinde kendine özgü bir atmosfer kurmayı başaran gruplardan. Fazla detay yok, fazla gösteriş yok; direkt olarak karanlık bir ruh hali var! Şarkıları genelde uzun ve hipnotik bir yapıya sahip. Dinledikçe içine çeken bir tarafı var. Özellikle gece dinlendiğinde etkisi daha da artıyor.

2. Harakiri for the Sky

Harakiri for the Sky'ın black metal ile post-metal arasında gidip gelen bir tarzı var. Sertliğin yanında yoğun bir melankoli hissediliyor. Şarkılar sadece agresif değil, aynı zamanda duygusal olarak da ağır. Bu yüzden dinlemesi kolay değil ama etkisi kalıcı. Özellikle uzun parçalarıyla dikkat çekiyorlar.

3. Batushka

Batushka, müziği kadar konseptiyle de dikkat çeken bir grup. Ortodoks kilise estetiğini black metal ile birleştiriyorlar. Şarkılarda kullanılan koro yapıları oldukça farklı bir atmosfer yaratıyor. Dinlerken kendini garip bir ritüelin içinde gibi hissediyorsun. Görsel dünyaları da en az müzikleri kadar etkileyici.

4. Gaerea

Portekiz çıkışlı Gaerea, modern black metalin en güçlü temsilcilerinden biri. Maskeli imajları ve yoğun sahne enerjileriyle öne çıkıyorlar. Müzikleri hem agresif hem de duygusal bir derinlik taşıyor. Bu dengeyi iyi kurmaları onları farklı kılıyor. Son yıllarda hızlı yükselen gruplardan biri.

5. Ulcerate

Yeni Zelanda’dan çıkan Ulcerate, teknik death metal tarafında oldukça karanlık bir sound’a sahip. Şarkıları alışılmışın dışında, biraz karmaşık ama bir o kadar da etkileyici. Dinlerken sürekli dikkatli olman gerekiyor çünkü detay çok fazla. Bu da onları kolay tüketilen değil, keşfedilmesi gereken bir grup yapıyor.

6. Der Weg einer Freiheit

Almanya çıkışlı bu grup, black metalin daha atmosferik tarafında konumlanıyor. Şarkılarında yoğun bir duygusal yük var. Sertlik var ama asıl etkiyi yaratan şey o derin his... Dinledikçe insanın içine işleyen bir yapıları var. Özellikle yalnızken dinlendiğinde daha çok etkiliyor.

7. Rivers of Nihil

Rivers of Nihil, progressive death metal sahnesinde farklı işler yapan gruplardan biri. Şarkılarında alışılmışın dışında enstrümanlar ve yapılar kullanıyorlar. Bu da onları standart metal kalıplarının dışına çıkarıyor. Her albümde farklı bir yön deniyorlar. Bu değişkenlik de onları ilginç kılıyor.

8. Black Crown Initiate

Black Crown Initiate, teknik death metal ile progresif yapıyı birleştiren bir grup. Sertlik ve melodiyi aynı anda taşıyabiliyorlar. Şarkılarında hem agresif hem de daha sakin bölümler bulunuyor. Bu geçişler de oldukça dengeli. Dinlerken tekdüze bir yapı hissi oluşmuyor.

9. Amenra

Belçika çıkışlı Amenra, sludge ve post-metal tarafında oldukça ağır bir atmosfere sahip. Şarkıları genelde yavaş ilerliyor ama etkisi çok güçlü! Müzikleri kadar sahne performansları da dikkat çekici. Dinlerken, sanki şarkının içinde yaşıyormuş gibi hissediyorsun. Sabırla dinlediğinde insanda derin hisler uyandırıyor...

10. Wiegedood

Wiegedood, black metal sahnesinde daha sert ve doğrudan bir tarz sunuyor. Fazla dolambaçlı yapılar yok, dinleyiciyi direkt vuruyor! Bu sadelik aslında en güçlü yanlarından biri. Enerjileri yüksek ve dinleyiciyi hızlıca içine çekiyor. Son dönem black metal listelerinde sıkça karşılaşabileceğin bir grup.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
