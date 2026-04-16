Karanlık ve Sert İmajlarıyla Az Bilinen Ama Efsane 10 Metal Grubu

Yeni Zelanda’dan çıkan Ulcerate, teknik death metal tarafında oldukça karanlık bir sound’a sahip. Şarkıları alışılmışın dışında, biraz karmaşık ama bir o kadar da etkileyici. Dinlerken sürekli dikkatli olman gerekiyor çünkü detay çok fazla. Bu da onları kolay tüketilen değil, keşfedilmesi gereken bir grup yapıyor.