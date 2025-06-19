Karakterine Göre Hangi Hit Yaz Şarkısısın?
Herkesin kendine özgü bir karakteri ve hikayesi var. Peki, senin ruhunu ve kişiliğini en iyi yansıtan Hit Yaz şarkısı hangisi? Bu testte, tarzını, duygularını ve enerjini analiz ederek senin için en uygun şarkıyı buluyoruz. Hazırsan, karakterinin melodisini keşfetmeye başlayalım👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım, güneşlenmeyi sever misin?
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2. Peki, özgüvenine bu puanlardan birini verecek olsan kaç verirdin?
3. Hayata bakmak istediğin pencereyi seç!
4. Yeni bir şey denemeyi sever misin yoksa alıştığın şeyleri mi tercih edersin?
5. Uyku düzeninin nasıl olduğunu soralım!
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6. Evlilik hakkındaki düşünceni öğrenelim.
7. Yaz mevsimini onsuz düşünemeyiz. Bir dondurma çeşidi seç!
8. Son olarak, tatil planı yapma konusunda kendine ne kadar güveniyorsun? Puanlar mısın?
Simge- Önümüz Yaz
Sertap Erener- Kumsalda
İrem Derici- Yaz Gülü
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