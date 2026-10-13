article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklanan "Ankara Abisi" Daha Önce Haluk Levent'i Eleştirmiş

Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklanan "Ankara Abisi" Daha Önce Haluk Levent'i Eleştirmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 22:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan ve “Ankara Abisi” lakabıyla bilinen Yasin Oyanık, yasa dışı para trafiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Oyanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklamanın ardından sosyal medyada Oyanık'ın Haluk Levent'i eleştirdiği bir video dolaşıma girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Testo Taylan daha önce yayınlanmamış bir görüntü paylaştı.

Kara para aklamasıyla tutuklandı.

Kara para aklamasıyla tutuklandı.

İddialara göre, hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan yasa dışı yapılara ait olduğu öne sürüldü. Uşak’ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan “Ankara Abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın