Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklanan "Ankara Abisi" Daha Önce Haluk Levent'i Eleştirmiş

İddialara göre, hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan yasa dışı yapılara ait olduğu öne sürüldü. Uşak’ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan “Ankara Abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.