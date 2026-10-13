Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklanan "Ankara Abisi" Daha Önce Haluk Levent'i Eleştirmiş
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Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan ve “Ankara Abisi” lakabıyla bilinen Yasin Oyanık, yasa dışı para trafiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Oyanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklamanın ardından sosyal medyada Oyanık'ın Haluk Levent'i eleştirdiği bir video dolaşıma girdi.
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Testo Taylan daha önce yayınlanmamış bir görüntü paylaştı.
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Kara para aklamasıyla tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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