Sosyal Medyada "Ankara Abisi" Olarak Bilinen Yasin Oyanık Tutuklandı

Ankara Abisi İyilik Derneği’nin kurucusu Yasin Oyanık’ın gözaltına alındığına ilişkin iddialar, 9 Ekim 2026’dan itibaren sosyal medyada gündeme geldi. İlerleyen günlerde yayımlanan haberlerde, Oyanık’ın Uşak’ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

13 Ekim’de gündeme gelen iddialarda ise Oyanık’ın, başta Hollanda olmak üzere yurt dışında kurduğu çok sayıda dernek üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladığı ileri sürüldü. Dernekler aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen para hareketlerinin toplamının 5 milyar TL’yi aştığı belirtildi.

Bir X hesabında paylaşılan bilgilere göre, soruşturmanın MASAK raporları ve jandarmanın incelemelerine dayandığı öne sürüldü. Paylaşımda, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında kişi ve şirketlerin hesaplarında 860 bin 88 işlem gerçekleştirildiği, toplam para hareketinin ise 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL olduğu iddia edildi.