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Sosyal Medyada "Ankara Abisi" Olarak Bilinen Yasin Oyanık Tutuklandı

Sosyal Medyada "Ankara Abisi" Olarak Bilinen Yasin Oyanık Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
13.10.2026 - 22:18
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Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan ve “Ankara Abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık, yasa dışı para trafiği ve kara para aklama suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. Oyanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İddialar hayli ağırdı.

İddialar hayli ağırdı.

Ankara Abisi İyilik Derneği’nin kurucusu Yasin Oyanık’ın gözaltına alındığına ilişkin iddialar, 9 Ekim 2026’dan itibaren sosyal medyada gündeme geldi. İlerleyen günlerde yayımlanan haberlerde, Oyanık’ın Uşak’ta yürütülen bir soruşturma kapsamında yasa dışı para trafiği ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama şüphesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

13 Ekim’de gündeme gelen iddialarda ise Oyanık’ın, başta Hollanda olmak üzere yurt dışında kurduğu çok sayıda dernek üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladığı ileri sürüldü. Dernekler aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen para hareketlerinin toplamının 5 milyar TL’yi aştığı belirtildi.

Bir X hesabında paylaşılan bilgilere göre, soruşturmanın MASAK raporları ve jandarmanın incelemelerine dayandığı öne sürüldü. Paylaşımda, 1 Ocak 2021 ile 21 Eylül 2026 tarihleri arasında kişi ve şirketlerin hesaplarında 860 bin 88 işlem gerçekleştirildiği, toplam para hareketinin ise 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL olduğu iddia edildi.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İddialara göre, hesaplar üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferlerinin önemli bir bölümünün yurt dışına kaçan yasa dışı yapılara ait olduğu öne sürüldü. Uşak’ta yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan “Ankara Abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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