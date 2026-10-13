Sosyal Medyada "Ankara Abisi" Olarak Bilinen Yasin Oyanık Tutuklandı
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Sosyal medyada yardım faaliyetleriyle tanınan ve “Ankara Abisi” olarak bilinen Yasin Oyanık, yasa dışı para trafiği ve kara para aklama suçlamaları kapsamında gözaltına alındı. Oyanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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İddialar hayli ağırdı.
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Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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