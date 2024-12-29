Kar Yağışı Görünce Hemen Klip Çeken Çeken Arkadaşlar İçin: O Beyaz Manzaraya Yakışacak Şarkılar!
Kar Yağışı Görünce Hemen Klip Çeken Çeken Arkadaşlar İçin: O Beyaz Manzaraya Yakışacak Şarkılar!
Kış mevsimi geldiğinde, karın beyaz örtüsü her yeri sardığında birçoğumuz kendimizi o büyüleyici atmosferin içinde buluruz. Hele bir de camın önünde oturmuş, sıcak bir içecekle kar tanelerini izliyorsanız… Tam o anların hakkını verecek bir müzik listesi olmadan olmaz! İşte tam da o anları taçlandıracak, karlı manzaralara eşlik edecek şarkı listesi burada!
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1. Cem Adrian - Yalnızlık
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2. Pinhani - Dön Bak Dünyaya
3. Doğan Duru - Baştan Başlayamam
4. Gülşen - Kardan Adam
5. Yeni Türkü - Telli Telli
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6. Zakkum - Anason
7. Ferman Akgül - Yürüyorum İçimde
8. Pilli Bebek - Bak
9. Vega - Ankara
10. Redd - Sevmeden Geçer Zaman
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11. Gaye Su Akyol - Gamzedeyim Deva Bulmam
12. Can Güngör - Yalnız Ölmek
13. Kalben - Yara
14. Güncel Gürsel Artıktay - Uzak Yol
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