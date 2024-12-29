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Kar Yağışı Görünce Hemen Klip Çeken Çeken Arkadaşlar İçin: O Beyaz Manzaraya Yakışacak Şarkılar!

etiket Kar Yağışı Görünce Hemen Klip Çeken Çeken Arkadaşlar İçin: O Beyaz Manzaraya Yakışacak Şarkılar!

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 15:16

Kış mevsimi geldiğinde, karın beyaz örtüsü her yeri sardığında birçoğumuz kendimizi o büyüleyici atmosferin içinde buluruz. Hele bir de camın önünde oturmuş, sıcak bir içecekle kar tanelerini izliyorsanız… Tam o anların hakkını verecek bir müzik listesi olmadan olmaz! İşte tam da o anları taçlandıracak, karlı manzaralara eşlik edecek şarkı listesi burada!

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1. Cem Adrian - Yalnızlık

2. Pinhani - Dön Bak Dünyaya

3. Doğan Duru - Baştan Başlayamam

4. Gülşen - Kardan Adam

5. Yeni Türkü - Telli Telli

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6. Zakkum - Anason

7. Ferman Akgül - Yürüyorum İçimde

8. Pilli Bebek - Bak

9. Vega - Ankara

10. Redd - Sevmeden Geçer Zaman

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11. Gaye Su Akyol - Gamzedeyim Deva Bulmam

12. Can Güngör - Yalnız Ölmek

13. Kalben - Yara

14. Güncel Gürsel Artıktay - Uzak Yol

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sabrina
sabrina
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