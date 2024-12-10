Kar Özlemini Şarkılarla Dindirin: Kış Havası Estiren 12 Parça
Kar Özlemini Şarkılarla Dindirin: Kış Havası Estiren 12 Parça
Kış geldi ama yaşadığınız şehirde kar yağıp yağmayacağı şüpheli mi? Kar yağışının o büyüleyici atmosferine özlem duyanlar için, sizi bembeyaz manzaraların hayaline götürecek şarkıları derledik. Sıcak çayınızı alın, pencereden bakıp hayal kurmaya başlayın! İşte kar özlemini dindirecek 12 şarkı:
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1. Snow Patrol - Chasing Cars
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2. Bing Crosby - White Christmas
3. Sia - Snowman
4. Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
5. Fleet Foxes - White Winter Hymnal
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6. Coldplay - Christmas Lights
7. Idina Menzel - Let It Go
8. Frank Sinatra - Winter Wonderland
9. The Killers - A Great Big Sled
10. Tori Amos - Winter
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11. Taylor Swift - Back To December
12. Enya - Storms In Africa
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