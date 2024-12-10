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Kar Özlemini Şarkılarla Dindirin: Kış Havası Estiren 12 Parça

etiket Kar Özlemini Şarkılarla Dindirin: Kış Havası Estiren 12 Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 00:03

Kış geldi ama yaşadığınız şehirde kar yağıp yağmayacağı şüpheli mi? Kar yağışının o büyüleyici atmosferine özlem duyanlar için, sizi bembeyaz manzaraların hayaline götürecek şarkıları derledik. Sıcak çayınızı alın, pencereden bakıp hayal kurmaya başlayın! İşte kar özlemini dindirecek 12 şarkı:

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1. Snow Patrol - Chasing Cars

2. Bing Crosby - White Christmas

3. Sia - Snowman

4. Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

5. Fleet Foxes - White Winter Hymnal

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6. Coldplay - Christmas Lights

7. Idina Menzel - Let It Go

8. Frank Sinatra - Winter Wonderland

9. The Killers - A Great Big Sled

10. Tori Amos - Winter

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11. Taylor Swift - Back To December

12. Enya - Storms In Africa

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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