Kar Özlemini Şarkılarla Dindirin: Kış Havası Estiren 12 Parça

Kış geldi ama yaşadığınız şehirde kar yağıp yağmayacağı şüpheli mi? Kar yağışının o büyüleyici atmosferine özlem duyanlar için, sizi bembeyaz manzaraların hayaline götürecek şarkıları derledik. Sıcak çayınızı alın, pencereden bakıp hayal kurmaya başlayın! İşte kar özlemini dindirecek 12 şarkı: