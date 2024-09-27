Kapıcının Kazandığı 12 Milyon Liralık Tazminat Tüm Site Sakinlerini Ayağa Kaldırdı
Kapıcının Kazandığı 12 Milyon Liralık Tazminat Tüm Site Sakinlerini Ayağa Kaldırdı
Adana’da bir sitede kapıcı olarak görev yapan Rıdvan U., site sakini Caner Ş. tarafından silahla vuruldu. Kapıcı, silahlı saldırı sonrasında olayın iş kazası olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise 7 milyon 140 bin 47 lira maddi, 200 bin liralık da manevi tazminat kararı verdi. Yasal faizleriyle birlikte 12 milyon lirayı bulan karar sonrasında site sakinleri isyan isyan etti.
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Adana’nın Seyhan ilçesinde Adavista Sitesi’nde kapıcı olarak çalışan Rıdvan U., 25 Kasım 2019'da site sakinlerinden Caner Ş. tarafından silahla vurularak yaralandı. Olay sonrasında saldırgan "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 8 ay, "silahla tehdit"ten de 3 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 11 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Kapıcı Rıdvan U. ise iş mahkemesinde olayın iş kazası olduğu yönünde dava açtı. Mahkemenin isteği üzerine SGK'nin sunduğu raporda, 25 Kasım 2019'da Rıdvan U.’nun yaralanmasıyla sonuçlanan olayın iş kazası sayılması gerektiği ve Caner Ş'nin yüzde 90, davacının ise yüzde 10 kusurlu olduğu belirtildi. Ayrıca dava dosyasına Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinden alınan Rıdvan U'nun "bakıma muhtaç olduğu" tespitine yönelik rapor da eklendi.
Adana 13. İş Mahkemesi, 5 yıl önce sitede yaşanan tartışma sonucu eski apartman görevlisi Rıdvan U'nun site sakini Caner Ş. tarafından silahla yaralanmasının iş kazası olduğuna karar verdi. Mahkeme, site maliklerinin "tam kusurlu" olduğuna hükmetti.
Gerekçeli kararda, "Davalı tarafça SGK'de belirlenen kusur ve maluliyet oranı süresinde somut verilere dayanılarak itiraz edilmediğinden yeniden kusur raporu alınmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Davacı Rıdvan U'nun 25 Kasım 2019'da meydana gelen iş kazası neticesinde 7 milyon 140 bin 47 lira maddi tazminat talebinin kabul edilebilir olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rıdvan U'nun 200 bin liralık manevi tazminat talebinin de kabulüne karar verilmiştir. Adavista Sitesi maliklerinin davacı Rıdvan U'ya 25 Kasım 2019'dan itibaren işleyecek yasal faizleriyle 7 milyon 140 bin 47 lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Tartışma sonucu Caner Ş'nin Rıdvan U'yu silahla yaraladığını, tedavisinin ardından kapıcılarının siteyi iş kazası nedeniyle mahkemeye verdiğini anlatan site sakinlerinden Ayhan Türker, "Bizim hiç haberimiz olmadan 12 milyon lira icra gelmiş. Hane başına 60'ar bin lira düşüyor. Daha da devamı var diyorlar. Hepimiz mağdur durumdayız." diye konuştu.
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Site sakinlerinden Gizem Karademir de eski kapıcıların yaklaşık 5 yıl önce silahla yaralanmasından dolayı üzüldüklerini ancak bu olayın iki kişi arasında geçtiğini dile getirdi.
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