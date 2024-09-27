Kapıcının Kazandığı 12 Milyon Liralık Tazminat Tüm Site Sakinlerini Ayağa Kaldırdı

Adana’da bir sitede kapıcı olarak görev yapan Rıdvan U., site sakini Caner Ş. tarafından silahla vuruldu. Kapıcı, silahlı saldırı sonrasında olayın iş kazası olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurdu. Mahkeme ise 7 milyon 140 bin 47 lira maddi, 200 bin liralık da manevi tazminat kararı verdi. Yasal faizleriyle birlikte 12 milyon lirayı bulan karar sonrasında site sakinleri isyan isyan etti.