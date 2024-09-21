Adana’da Korkunç İş Kazası: 2 İşçi Vinçten Düşen Demir Kova Sebebiyle Hayatını Kaybetti
Adana’da Korkunç İş Kazası: 2 İşçi Vinçten Düşen Demir Kova Sebebiyle Hayatını Kaybetti
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Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir inşaat alanında meydana gelen kazada 2 inşaat işçisi feci şekilde hayatını kaybetti.
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İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kule vinç operatörü, vinçe bağlı demir kovayı yukarı çekerken halat koptu ve kova inşaatta çalışan 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır'ın üzerine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tarih Çeri ve Erdal Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken olay yerinden kaçan kule vinç operatörü ise karakola giderek teslim oldu.
Olayı duyup inşaata gelen Tahir Çeri ve Erdal Sağır'ın yakınları feryat edip sinir krizi geçirdi. 2 işçinin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polis ekipleri iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Kazanın gerçekleştiği inşaat alanında görüntüler 👇
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