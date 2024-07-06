Kapadokya'da Bir İlk: Ulaşıma Kapatılan Kara Yolunun Altından Nekropol Çıktı
Kapadokya'da Bir İlk: Ulaşıma Kapatılan Kara Yolunun Altından Nekropol Çıktı
Kapadokya'da bir ilk yaşandı. Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi alanından geçen, 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığınca ulaşıma kapatılan kara yolunda başlatılan kazı çalışmalarında nekropol (antik bir şehrin dışında yer alan mezarlık alan) bulundu.
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Göreme'yi Ortahisar beldesine bağlayan ve doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle 2022'de ulaşıma kapatılan kara yolunda Kapadokya Alan Başkanlığınca başlatılan kazı çalışması sürüyor.
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Yıllardır kara yolu olarak kullanılan alanda arkeolojik kurtarma kazılarına başladık. Burada yeni arkeolojik alanlar tespit ettik. Bu coğrafyanın farklı mezar tipine sahip ilk nekropol alanını bulduk. Demek ki bu alan zamanında kazılmış ve bu yol eskiden açılmamış olsaydı bu alanlar çok daha önce tespit edilecekti. Biz daha önce tespit edilmemiş bu alanları inşallah insanlığa, geleceğe bir miras olarak kazandırmış olacağız. Yeni bulgular çerçevesinde hedefimiz 2025'te buranın arkeopark olarak projelendirilmesini sağlamaktır."
Kapadokya Alan Başkanlığının performansa dayalı bir sistemle çalışıp, bürokratik işlemlerin hızla neticelendiğine dikkati çeken İnceciköz, "Aslında 'Alan Başkanlığı sadece kaçakla mücadele ediyor' algısı doğru değil. Bölgede birçok yatırımımız da söz konusu. Bugüne kadar hiç dokunulmamış, yıkılmak üzere olan 4 peribacamızı restorasyona aldık. Sobesos Ören Yeri'nde kazı ve koruma faaliyetleri başlattık." dedi.
İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan gece müzeciliği kapsamında, bölgedeki Güvercinlik ve Aşk vadileri ile Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerekli düzenlemelerin yıl sonuna tamamlanması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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