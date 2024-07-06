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Ortalık Karıştı! Mustafa Sarıgül, Hollanda Maçı İçin Almanya'ya Gitti: 'Yenileceğimizi Düşünen Uçaktan İnsin'

Ortalık Karıştı! Mustafa Sarıgül, Hollanda Maçı İçin Almanya'ya Gitti: 'Yenileceğimizi Düşünen Uçaktan İnsin'

Mustafa Sarıgül Hollanda Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.07.2024 - 12:03

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hollanda maçı için Almanya'ya gitti. Sarıgül, uçaktan bir video paylaştı. Sarıgül, “Yenilirsek hangi takımı destekliyorsunuz?” sorusuna ise çok sinirlendi.

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Türkiye, EURO 2024 çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma 22:00’de başlayacak.

Türkiye, EURO 2024 çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma 22:00’de başlayacak.

Karşılaşmayı yerinde takip etmek üzere Almanya'ya giden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uçakta çektiği videoda "Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin" dedi.

Karşılaşmayı yerinde takip etmek üzere Almanya'ya giden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uçakta çektiği videoda "Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin" dedi.

"Yenilirsek hangi takımı destekliyorsunuz?" sorusu karşısında Sarıgül, şöyle konuştu: ''Böyle bir soruyu sorulmamış kabul ediyorum. Yenileceğimizi düşünen varsa uçaktan aşağı insin sen de dahil olmak üzere. Böyle bir soru yok.''

"Yenilirsek hangi takımı destekliyorsunuz?" sorusu karşısında Sarıgül, şöyle konuştu: ''Böyle bir soruyu sorulmamış kabul ediyorum. Yenileceğimizi düşünen varsa uçaktan aşağı insin sen de dahil olmak üzere. Böyle bir soru yok.''

İşte o video:

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