Ortalık Karıştı! Mustafa Sarıgül, Hollanda Maçı İçin Almanya'ya Gitti: 'Yenileceğimizi Düşünen Uçaktan İnsin'
Ortalık Karıştı! Mustafa Sarıgül, Hollanda Maçı İçin Almanya'ya Gitti: 'Yenileceğimizi Düşünen Uçaktan İnsin'
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Hollanda maçı için Almanya'ya gitti. Sarıgül, uçaktan bir video paylaştı. Sarıgül, “Yenilirsek hangi takımı destekliyorsunuz?” sorusuna ise çok sinirlendi.
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Türkiye, EURO 2024 çeyrek final maçında bugün Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma 22:00’de başlayacak.
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Karşılaşmayı yerinde takip etmek üzere Almanya'ya giden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, uçakta çektiği videoda "Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin" dedi.
"Yenilirsek hangi takımı destekliyorsunuz?" sorusu karşısında Sarıgül, şöyle konuştu: ''Böyle bir soruyu sorulmamış kabul ediyorum. Yenileceğimizi düşünen varsa uçaktan aşağı insin sen de dahil olmak üzere. Böyle bir soru yok.''
İşte o video:
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