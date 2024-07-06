2 Yaşındaki Furkan, Milyonda Bir Görülen Hastalığa Yakalandı: Kitle Yüzünden Nefes Alamıyordu

Prof. Dr. Özkul, 'Bu yaş grubunda nefes almayı engelleyip ameliyat gerektirme durumu milyonda bir gözüken bir olay. O nedenle çok çok nadir gözüken bir vaka. Tamamen iyileşmiş, nefes darlığı tamamen geçmiş durumda. Hareket kabiliyetinde herhangi bir sıkıntı yok. Bu tür durumlarda çok nadir gözükmesine rağmen özellikle erişkin yaşlarda nefes almakta sıkıntı olması durumunda veya ses kalitesinde bozulma durumunda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz' dedi.