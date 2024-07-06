2 Yaşındaki Furkan, Milyonda Bir Görülen Hastalığa Yakalandı: Kitle Yüzünden Nefes Alamıyordu
2 Yaşındaki Furkan, Milyonda Bir Görülen Hastalığa Yakalandı: Kitle Yüzünden Nefes Alamıyordu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dikili'de dedesi tapuda memur Salih Gezdur (43) ve ev kadını eşi Oya Gezdur (41) ile birlikte yaşayan 2 yaşındaki Salih Furkan Gezdur, 6 ay önce nefes alamama şikayetiyle yakınları tarafından hastaneye götürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan kontrollerde Gezdur'un ses tellerinde kitle tespit edildi. Salih Furkan Gezdur, yakınları tarafından daha donanımlı olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Salih Furkan, 2 Temmuz'da ameliyata alındı. İKÇÜ Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Özkul, Doç. Dr. İlter Denizoğlu, Prof. Dr. Murat Aksun ve Uzman Dr. Filiz Özkan'dan oluşan ekip tarafından yapılan lazer ameliyatıyla Gezdur, sağlığına kavuştu.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yılmaz Özkul, "Salih Furkan, 2 yaşında bir hastamız. Doğumda var olan bir kitle bu. Kitle yavaş yavaş büyümüş. Özellikle son 6 ay içerisinde çok ciddi sağlık sorunu oluşturmuş. Çocuk yürürken nefes darlığı yaşıyor. Son dönemde, otururken de sıkıntı yaşıyordu. Kontrollerimizde bu kitleyi gördük. Daha da büyürse hayati tehlikeye yol açardı. Ameliyat için hazırlıklarımızı yaptık. Ağız içerisinden girerek kitleyi mikrodiseksiyon ve lazer yöntemiyle çıkardık. Hastamız tamamen sağlığına kavuşmuş durumda. Herhangi bir sıkıntısı yok, taburcu ettik" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Çocukken doktor yüzü görmedik. Şimdi kaç kronik hastalık için ilaç kullanıyoruz. Artık savaşlar cephedede değil evde yatağında yaşamak için savaşan insanlar ... Devamını Gör
Gerçekten öyle ben hiç çocukken hastaneye gittiğimi bilmem çıplak ayaklarımla karda yürürdüm sadece burnumuz akardı o kadar, şimdi ki bebekler maalesef sağlı... Devamını Gör
Nalaka abi her gün bunun gibi yüzlerce binlerce vaka oluyor, neyin reklamı bu
Benim de ses tellerimde kitle var, Doğuştan. Bu yüzden sesim kalındır. Annemde de vardı. KBB doktoru bana da ameliyat önerdi, çünkü kitleden dolayı vücuduma... Devamını Gör