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Hollanda Maçı Öncesi Berlin Polis Sendikası, Harekete Geçti: "En Yüksek Riskli Maç"

Hollanda Maçı Öncesi Berlin Polis Sendikası, Harekete Geçti: "En Yüksek Riskli Maç"

Polis Avusturya Hollanda
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 22:14

Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak açıklaması sonrası tüm personellerini alarm seviyesinde tuttuklarını duyurdu. 

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Avusturya maçınca gol sevinci sonrası Merih Demiral'e verilen 2 maçlık ceza sonrası Almanya'da kritik bir karar alındı.

Avusturya maçınca gol sevinci sonrası Merih Demiral'e verilen 2 maçlık ceza sonrası Almanya'da kritik bir karar alındı.

Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi. Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi. Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.

Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

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