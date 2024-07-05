Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hollanda Maçı Öncesi Uçak Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı: 43 Bin Liraya Dayandı

Hollanda Maçı Öncesi Uçak Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı: 43 Bin Liraya Dayandı

UEFA Hollanda Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 20:24 Son Güncelleme: 05.07.2024 - 20:58

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi uçak biletlerinde artışa neden oldu.  İstanbul - Berlin uçak bilet fiyatları 43 bin liraya dayandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılan Milliler, Leipzig'de oynanan maçı 2-1 kazanarak çeyrek final biletini aldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılan Milliler, Leipzig'de oynanan maçı 2-1 kazanarak çeyrek final biletini aldı.

Türk taraftarların Hollanda maçına yoğun ilgi göstermesiyle uçak biletlerinin fiyatlarında büyük artış yaşandı.

Türk taraftarların Hollanda maçına yoğun ilgi göstermesiyle uçak biletlerinin fiyatlarında büyük artış yaşandı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, maçın Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak olması, Türk taraftarların yoğun ilgisini çekti. Şirketin verilerine göre, 3 Temmuz’da Berlin uçak bileti satışları bir önceki güne göre yüzde 550 artış gösterdi. Ayrıca, 4 Temmuz’da uçak bileti aramalarında yüzde 200'lük artış kaydedildi.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, maçın Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak olması, Türk taraftarların yoğun ilgisini çekti. Şirketin verilerine göre, 3 Temmuz’da Berlin uçak bileti satışları bir önceki güne göre yüzde 550 artış gösterdi. Ayrıca, 4 Temmuz’da uçak bileti aramalarında yüzde 200'lük artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Türk Milli Takımı'nın 2008’den bu yana ilk kez çeyrek finale kalması nedeniyle söz konusu karşılaşmanın Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, "6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ek uçuşları göz önünde bulundurduğumuzda, coşkuyu birlikte yaşamak isteyen taraftarların bugün de uçak bileti arama ve satışlarını artırmasını bekliyoruz. Gerçekleşecek karşılaşmada milli takıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Türk Milli Takımı'nın 2008’den bu yana ilk kez çeyrek finale kalması nedeniyle söz konusu karşılaşmanın Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, "6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ek uçuşları göz önünde bulundurduğumuzda, coşkuyu birlikte yaşamak isteyen taraftarların bugün de uçak bileti arama ve satışlarını artırmasını bekliyoruz. Gerçekleşecek karşılaşmada milli takıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul - Berlin arası uçak biletleri de 43 bin liraya dayandığı görüldü.

Öte yandan İstanbul - Berlin arası uçak biletleri de 43 bin liraya dayandığı görüldü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın