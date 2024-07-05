Hollanda Maçı Öncesi Uçak Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı: 43 Bin Liraya Dayandı
Hollanda Maçı Öncesi Uçak Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı: 43 Bin Liraya Dayandı
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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılan Milliler, Leipzig'de oynanan maçı 2-1 kazanarak çeyrek final biletini aldı.
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Türk taraftarların Hollanda maçına yoğun ilgi göstermesiyle uçak biletlerinin fiyatlarında büyük artış yaşandı.
Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, maçın Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak olması, Türk taraftarların yoğun ilgisini çekti. Şirketin verilerine göre, 3 Temmuz’da Berlin uçak bileti satışları bir önceki güne göre yüzde 550 artış gösterdi. Ayrıca, 4 Temmuz’da uçak bileti aramalarında yüzde 200'lük artış kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Türk Milli Takımı'nın 2008’den bu yana ilk kez çeyrek finale kalması nedeniyle söz konusu karşılaşmanın Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, "6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ek uçuşları göz önünde bulundurduğumuzda, coşkuyu birlikte yaşamak isteyen taraftarların bugün de uçak bileti arama ve satışlarını artırmasını bekliyoruz. Gerçekleşecek karşılaşmada milli takıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İstanbul - Berlin arası uçak biletleri de 43 bin liraya dayandığı görüldü.
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