Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Gazetecileri Hedef Aldı: “Bizler Kurşun Kalemleriz”
Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Gazetecileri Hedef Aldı: “Bizler Kurşun Kalemleriz”
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ, Erk Acarer, İsmail Saymaz ve Timur Soykan'ı hedef aldı. Söz konusu paylaşıma gazeteciler Pehlivan, Terkoğlu ve Soykan'dan açıklama geldi.
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Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara'da öldürülen Sinan Ateş cinayeti duruşmasını takip eden gazetecileri tehdit etti.
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Sosyal medya hesabından 'kurşun' göndermeli tweet atan Kılıç, paylaşımında gazeteci İsmail Saymaz, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Timur Soykan'ı hedef gösterdi.
Kılıç paylaşımında “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Kılıç'ın paylaşımına Barış Teroğlu, Barış Pehlivan ve Timur Soykan'dan yanıt geldi.
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Kılıç'ın paylaşımını alıntılayan Pehlivan şu ifadeleri kullandı: "'Kurşun' göndermeli bu mesajı atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, 8 Nisan 2022'de Sinan Ateş'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin önünde keşif yapmaya gitti, buranın fotoğraf ve videolarını çekerek Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Kılıç, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün saat 15.16'da Tolgahan Demirbaş'a "Gel abi benim odaya" şeklinde mesaj attı. Demirbaş, saat 17.55 ve 17.57'de iki kez Demirbaş ile telefonda görüştü."
İşte o paylaşım:
Gazeteci Timur Soykan ise X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Aşağıdaki tweeti atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Sinan Ateş'in öldürülmesinden önce eşi Ayşe Ateş'in evinin fotoğraflarını çekti ve Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim kalemlerimiz sadece halkın haber alma hakkı için yazar. Onların dolma kalemleri kanla dolu. Mafya düzeninde gazetecileri böyle tehdit edebilme cüretini de Sinan Ateş cinayeti sanığı olmamasından alıyor.”
İşte o paylaşım:
Kılıç'ın tehdit paylaşımına Barış Terkoğlu'ndan da sert yanıt geldi. “Senden kurşun kalem olmaz, ancak kurşun asker olur!” diyen Terkoğlu, “Eğer ülkene de ülküne de son bir hizmet etmek istiyorsan savcılığa, karakola git. Ellerini kaldırıp “teslim olmaya geldim” de. Seni 8 Nisan 2022’de Sinan Ateş’in evinin önüne keşif yapmaya kim gönderdi anlat” ifadelerini kullandı.
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İşte o paylaşım:
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