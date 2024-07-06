Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı, Gazetecileri Hedef Aldı: “Bizler Kurşun Kalemleriz”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ, Erk Acarer, İsmail Saymaz ve Timur Soykan'ı hedef aldı. Söz konusu paylaşıma gazeteciler Pehlivan, Terkoğlu ve Soykan'dan açıklama geldi.