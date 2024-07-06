Bozkurt İşareti Yaptığı İçin 2 Maç Ceza Almıştı: Polisler, 160 Bin Uyuşturucu Hapla Merih Demiral Yazdı
Bozkurt İşareti Yaptığı İçin 2 Maç Ceza Almıştı: Polisler, 160 Bin Uyuşturucu Hapla Merih Demiral Yazdı
UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. Kütahya'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, haplarla milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazdı.
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente araçla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen şüphelinin kullandığı araç, kent girişinde durduruldu.
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Araçta, eğitimli köpek ‘Thor’ ile yapılan aramada, valizde 64 kilo 890 gram gelen 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü U.Ö. (23) sağlık kontrolünden geçirilip gözaltına alındı. Uyuşturucuyla ilgili şüphelinin irtibatta olduğu tespit edilen B.D. (27) ile O.D. (34) ise Antalya’da yakalandı.
Polis ekipleri, sayımı yapılan haplarla, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye’nin 2-1 mağlup edip elediği Avusturya maçında ‘Bozkurt’ işareti yaptığı gerekçesiyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazdı.
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