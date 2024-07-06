Bozkurt İşareti Yaptığı İçin 2 Maç Ceza Almıştı: Polisler, 160 Bin Uyuşturucu Hapla Merih Demiral Yazdı

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. Kütahya'da polisin durdurup arama yaptığı aracın bagajındaki valizde 160 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, haplarla milli futbolcu Merih Demiral'ın ismini yazdı.