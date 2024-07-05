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Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar, UEFA'yı Hedef Aldı: ''İkiyüzlü UEFA!'

Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar, UEFA'yı Hedef Aldı: ''İkiyüzlü UEFA!'

UEFA Avusturya Şahan Gökbakar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.07.2024 - 18:50

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Bu karara tepki gösterenlerin arasına ünlü komedyen Şahan Gökbakar'da katıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, UEFA'yı hedef aldı.

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UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Avusturya - Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Bu karar sonrası UEFA, eleştiri yağmuruna tutuldu. Okların çevrildiği UEFA'ya bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Bu karar sonrası UEFA, eleştiri yağmuruna tutuldu. Okların çevrildiği UEFA'ya bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, UEFA'yı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahan Gökbakar, UEFA'yı hedef aldı.

Şahan Gökbakar paylaşımında, ''Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş?, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk Türk ve sevincini "bozkurt" la yapmış. Kime ne yaa? 2 mac men nedir kardeşim? Uefa resmen saçmalamış. Avusturya galibiyetimiz ağır geldi galiba! Ulan Bellingham rakip takima karşı babafingoyu avuçluyor; tahrik var, hakaret var, ona 20bin avro ceza. Hadi lan ordan! İkiyüzlü uefa! Shame on you!'' diye yazdı.

Şahan Gökbakar paylaşımında, ''Ya çocuk sevincini öyle yapmış. Birini tahrik mi etmiş?, birine hakaret mi etmiş? Karşı takıma mı yapmış? Çocuk Türk ve sevincini "bozkurt" la yapmış. Kime ne yaa? 2 mac men nedir kardeşim? Uefa resmen saçmalamış. Avusturya galibiyetimiz ağır geldi galiba! Ulan Bellingham rakip takima karşı babafingoyu avuçluyor; tahrik var, hakaret var, ona 20bin avro ceza. Hadi lan ordan! İkiyüzlü uefa! Shame on you!'' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

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