Kanye'ye Açılan Davadan Sonra Bianca Censori, Transparan Külotlu Çorabını Giyip Yemek Date'ine Çıktı
Kanye'ye Açılan Davadan Sonra Bianca Censori, Transparan Külotlu Çorabını Giyip Yemek Date'ine Çıktı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Mimar ve model Bianca Censori ve eşi ünlü rapçi Kanye West'in ne kadar ilginç bir çift olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Çiftimiz, West'in eski çalışanının onu dava ettiği haberinden sonra, Los Angeles'ta akşam yemeği date'indeyken görüntülendiler. Tabii ki Bianca yine giydiği transparan külotlu çorabıyla şaşırtmadı. Detaylar.👇
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Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'la boşandıktan sonra 2022'de aniden evlendiği yeni eşi Bianca Censori'yle aşk yaşıyor. İlişkilerinin başladığı günden bugüne kadar Bianca'yı açık seçik giydirdiği iddialarıyla gündemden bi' düşmediler.
Kanye, beklenmedik ama şaşırtmayan bir konuyla geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Eski bir çalışanı kan donduran suçlamalarla West'i dava etmişti.
Bu dava olaylarından sonra ikili kendini şu şekil dışarı attı. Yine bir transparan külotlu çorap faciası. Siyah dantel bir sütyen ve kendini kapatmaya çalıştığı minicik çantası, bir de hasır topuklu?
Daha önce Fransa'da kamuya açık bir yerde külot giymesi nedeniyle tepkiyle karşılaşmıştı Bianca. Uygunsuz teşhir nedeniyle hapis ya da 16 bin doların üzerinde ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi.
Çıplak illüzyon görünümünü yaratmak için Hollywood'un yaygın bir giyim hilesini kullandığı ortaya çıkınca da kimse ses etmedi.
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West tarafından bir 'pazarlama aracı' olarak kullanıldığı iddia edilen Bianca, West ile evlendiğinden beri böyle ilginç kombinlerle sürekli gündeme geldi.
Kanye'yi zaten biliyorsunuz. Klasik ful siyah sokak tarzı kombinleriyle görülüyor genelde. Adidas'la arasındaki husumete yönelik, bariz bir tepki olarak siyah Nike ayakkabılar seçmiş.
Şu adam da Bianca'yı buna benzer müstehcen kıyafetlerle dünyanın dört bir yanında dolaştırdı ya... Diyecek hiçbir şey kalmadı. Deli mi yoksa ilgi mi istiyor inanın biz de anlamadık. Tek bildiğimiz şey şu, bu durum artık kontrolden çıktı.
Çoğu kişi hala Bianca'nın kontrol edilip edilmediği konusunda endişeli. Yakın zamanda bir kaynağın Daily Mail'e Bianca'nın artık 'ücretsiz pazarlama aracı' olarak kullanılmasından sıkıldığını iddia ediyor.
Bu kaynak aynı zamanda "Bianca'nın bu gösterilerden uzaklaşmak istediğini ve bunun yerine Kanye'nin albümü yayınlandıktan sonra West'le çocuk sahibi olmaya odaklanmak istediğini." iddia ediyor.
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Peki sizce Bianca'nın giydiği kıyafetler bir pazarlama taktiği mi?
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