Kanye'ye Açılan Davadan Sonra Bianca Censori, Transparan Külotlu Çorabını Giyip Yemek Date'ine Çıktı

Mimar ve model Bianca Censori ve eşi ünlü rapçi Kanye West'in ne kadar ilginç bir çift olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Çiftimiz, West'in eski çalışanının onu dava ettiği haberinden sonra, Los Angeles'ta akşam yemeği date'indeyken görüntülendiler. Tabii ki Bianca yine giydiği transparan külotlu çorabıyla şaşırtmadı. Detaylar.👇