Kamudan En Çok İhaleyi Onlar Alıyor, Ya Vergi Vermiyorlar ya da Sembolik Rakamlar Ödüyorlar
Kamudan En Çok İhaleyi Onlar Alıyor, Ya Vergi Vermiyorlar ya da Sembolik Rakamlar Ödüyorlar
Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ile mücadele konusundaki ısrarı ve vergi düzenlemeleri ile ilgili söylemleri tartışılmaya devam ediyor. Halka düzenli olarak düşen vergi ödemelerinin Türkiye'nin zenginleri diyebileceğimiz bir tabaka tarafından ödenmediği ya da sembolik rakamlarla geçiştirildiği görüldü.
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Türkiye’de devletten 21/b usulü ile en çok ihale alan şirketlerin vergi tablosu hayretlere düşürdü. Kamu ihalelerinde devletin gözdesi olan şirketler vergi konusunda ihalelerdeki kadar istekli görünmüyor.
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Çiğdem Toker'in kitabında yer verdiği verilere göre 21/b usulü ile en çok ihale alan 20 şirketin 8’i (yani yüzde 40’ı) 2023 yılında hiç vergi ödemedi.
Toker'in paylaştığı verilere göre devletten en çok adrese teslim kamu ihalesi alan şirket olan Taş Yapı 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında hiç vergi vermedi.
Evrensel Gazetesi'nin paylaştığı tabloda ise devletin gözde şirketlerinin ödemediği ya da sembolik olarak ödediği vergiler şu şekilde gösterildi:
Söğüt, Kalyon, Kolin, Limak gibi şirketler de listede yer aldığı görülürken, listedeki 20 şirketin kamudan toplamda 190 Milyar TL'lik ihale aldığı tespit edildi.
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