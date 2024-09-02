Kamudan En Çok İhaleyi Onlar Alıyor, Ya Vergi Vermiyorlar ya da Sembolik Rakamlar Ödüyorlar

Mehmet Şimşek'in kayıt dışı ile mücadele konusundaki ısrarı ve vergi düzenlemeleri ile ilgili söylemleri tartışılmaya devam ediyor. Halka düzenli olarak düşen vergi ödemelerinin Türkiye'nin zenginleri diyebileceğimiz bir tabaka tarafından ödenmediği ya da sembolik rakamlarla geçiştirildiği görüldü.