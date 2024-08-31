Emlakçı, Peşin Kira, Depozito, Nakliye, Boya: İstanbul'da Taşınmak 150 Bin TL

Enflasyon maaşları eritirken , kiracıları da ev sahiplerinin insafına bırakmış durumda. Kira yenileme dönemleri korku ile geçilirken ev sahiplerinin taleplerine karşılık vermek ise kiracılar için giderek zorlaşıyor. Artan kira zamları için evden çıkmayı tercih eden kiracıları ise yüklü bir meblağ karşılıyor.