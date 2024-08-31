Emlakçı, Peşin Kira, Depozito, Nakliye, Boya: İstanbul'da Taşınmak 150 Bin TL
Emlakçı, Peşin Kira, Depozito, Nakliye, Boya: İstanbul'da Taşınmak 150 Bin TL
Enflasyon maaşları eritirken , kiracıları da ev sahiplerinin insafına bırakmış durumda. Kira yenileme dönemleri korku ile geçilirken ev sahiplerinin taleplerine karşılık vermek ise kiracılar için giderek zorlaşıyor. Artan kira zamları için evden çıkmayı tercih eden kiracıları ise yüklü bir meblağ karşılıyor.
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Son zamanlarda, artan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları ve kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle pek çok hane yeni bir eve taşınmak zorunda kalıyor. Ancak, taşınmanın getirdiği mali yükler, birçok kişinin bütçesini sarsıyor.
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Hürriyet'in haberine göre, İstanbul'da 3+1 daireler için ortalama fiyatları dikkate alarak yaptığımız hesaplamaya göre, taşınmanın toplam maliyeti 150 bin TL'yi buluyor.
Bu hesaplamada ortalama kira bedelinin 25 Bin TL, depozitonun iki kira bedeli olması halinde 50 Bin TL olacağı şeklinde baz alındı.
Emlakçı komisyonu kira bedeli artı KDV ile 30 Bin TL'yi bulurken, nakliye mesafeye göre 30 Bin TL bandına yanaşıyor. Boya için ise 30 Bin TL'nin yaklaşık olarak gideceği düşünülüyor. Bu rakamlar 150 Bin TL sınırına yanaşıyor.
Aynı kriterler göz alındığında 1 Haziran 2022'de yayınlanan benzer bir haberde bu bedel 40 Bin TL olarak hesaplanmış görünüyor. 2 yılda artan ücret 110 Bin TL!
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