Ekonomik Krizde Kredi Kartları İçin Yeni Talep: Taksit Sınırı Kalksın

Ekonomik kriz ve enflasyon alım gücünü de dibe vurdurmuş görünüyor. Vatandaşın en çok başvurduğu seçeneklerden olan kredi kartları da artık eski gücünde değil. Taksit sayısı ile alım gücü düşük vatandaşa destek olan kredi kartlarına getirilen taksit sınırı, kullanıcılarını zor durumda bırakıyor.