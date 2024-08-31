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Ekonomik Krizde Kredi Kartları İçin Yeni Talep: Taksit Sınırı Kalksın

Ekonomik Krizde Kredi Kartları İçin Yeni Talep: Taksit Sınırı Kalksın

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 19:13

Ekonomik kriz ve enflasyon alım gücünü de dibe vurdurmuş görünüyor. Vatandaşın en çok başvurduğu seçeneklerden olan kredi kartları da artık eski gücünde değil. Taksit sayısı ile alım gücü düşük vatandaşa destek olan kredi kartlarına getirilen taksit sınırı, kullanıcılarını zor durumda bırakıyor.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarındaki taksit sınırının kaldırılmasının ekonomiye hareketlilik kazandıracağını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarındaki taksit sınırının kaldırılmasının ekonomiye hareketlilik kazandıracağını belirtti.

Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri ve salon kirası gibi kalemlerdeki artışa dikkat çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri ve salon kirası gibi kalemlerdeki artışa dikkat çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

'Düğün sektörü, 230 farklı kalemi etkileyen geniş bir alan. Bu kalemlerin hepsinde yaşanan duraklama ekonomiye büyük bir zarar veriyor. Bu nedenle, kredi kartlarındaki taksit limitlerinin bir nebze esnetilmesini talep ediyoruz,'

Bu kararın sadece düğün yapacak çiftlere değil tüm vatandaşlara katkı sağlayacağını söyleyen Palandöken, "Kredi kartlarına getirilen taksit sınırlarının derhal kaldırılması gerekiyor. Bu düzenleme sadece evlenen çiftler için değil, tüm vatandaşlar için olumlu etkiler yaratacaktır. Taksit sınırlarının kaldırılması, ekonomiye canlanma sağlar, piyasaları hareketlendirir ve işsizliği azaltarak istihdamı artırır. Bu da devletin vergi ve SGK gelirlerinde artışa neden olur" dedi.

Bu kararın sadece düğün yapacak çiftlere değil tüm vatandaşlara katkı sağlayacağını söyleyen Palandöken, "Kredi kartlarına getirilen taksit sınırlarının derhal kaldırılması gerekiyor. Bu düzenleme sadece evlenen çiftler için değil, tüm vatandaşlar için olumlu etkiler yaratacaktır. Taksit sınırlarının kaldırılması, ekonomiye canlanma sağlar, piyasaları hareketlendirir ve işsizliği azaltarak istihdamı artırır. Bu da devletin vergi ve SGK gelirlerinde artışa neden olur" dedi.

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