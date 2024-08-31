Ekonomik Krizde Kredi Kartları İçin Yeni Talep: Taksit Sınırı Kalksın
Ekonomik Krizde Kredi Kartları İçin Yeni Talep: Taksit Sınırı Kalksın
Ekonomik kriz ve enflasyon alım gücünü de dibe vurdurmuş görünüyor. Vatandaşın en çok başvurduğu seçeneklerden olan kredi kartları da artık eski gücünde değil. Taksit sayısı ile alım gücü düşük vatandaşa destek olan kredi kartlarına getirilen taksit sınırı, kullanıcılarını zor durumda bırakıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarındaki taksit sınırının kaldırılmasının ekonomiye hareketlilik kazandıracağını belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri ve salon kirası gibi kalemlerdeki artışa dikkat çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:
Bu kararın sadece düğün yapacak çiftlere değil tüm vatandaşlara katkı sağlayacağını söyleyen Palandöken, "Kredi kartlarına getirilen taksit sınırlarının derhal kaldırılması gerekiyor. Bu düzenleme sadece evlenen çiftler için değil, tüm vatandaşlar için olumlu etkiler yaratacaktır. Taksit sınırlarının kaldırılması, ekonomiye canlanma sağlar, piyasaları hareketlendirir ve işsizliği azaltarak istihdamı artırır. Bu da devletin vergi ve SGK gelirlerinde artışa neden olur" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın