Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda "Mülakat" Skandalı: Sınav Birincileri Listede Yer Almadı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavında illerde birinci olan birçok aday, mülakatta düşük puan verilerek elendi. Daha düşük puanla atananların olmasına isyan eden adaylar, “Nerede liyakat?” sorusunu sordu.