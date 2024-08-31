Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda "Mülakat" Skandalı: Sınav Birincileri Listede Yer Almadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda "Mülakat" Skandalı: Sınav Birincileri Listede Yer Almadı
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavında illerde birinci olan birçok aday, mülakatta düşük puan verilerek elendi. Daha düşük puanla atananların olmasına isyan eden adaylar, “Nerede liyakat?” sorusunu sordu.
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Son Cumhurbaşkanlığı seçimleri zamanında kamu alımlarında mülakat uygulamasının kaldırılacağı vadedilmiş ancak sözler yerine getirilmemişti.
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Karar Gazetesi’nden Merve Şişman’ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda da mülakat ile torpil skandalı yaşandı.
Bakanlığın düzenlendiği Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavı'nda 32 ilde birinci olanlar, sözlü mülakat sonrasında listede kendine yer bulamadı.
94 puanla İstanbul birincisi Rıdvan Ö., 93 puanla Eskişehir birincisi Ersen Ç., ve 90 puan ile il üçüncüsü Necati F. de mülakatta kaldı.
89 puanla Iğdır birincisi olup sözlüde 70 ile elenen Ali Ç. “Ne yazık ki başarıyı cezalandıran sisteme karşı mücadele ediyoruz. Sonuncuyu ilk sırada atamışlar, adalet nerede?” dedi.
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